BEA Chieri - “Con Te è Meglio”: al via la Campagna Abbonamenti

Come già annunciato, per la stagione 2024-2025 saremo costretti a giocare le partite casalinghe presso il Pala Einaudi di Moncalieri (via Luigi Einaudi 44) e non al PalaGialdo di Chieri, che è e resta la nostra casa. Anche a Moncalieri però, vogliamo vivere insieme a tutto il mondo BEA un’altra annata di grandi emozioni, in un campionato che si prospetta di livello assoluto. Mai prima d’ora, la nostra Prima Squadra e, in generale, una squadra del nostro territorio avevano giocato a un livello così alto, oltre ai confini regionali.

Tutti insieme, vivremo un percorso di emozioni e tensioni, soddisfazioni e orgoglio, sempre al fianco dei Leopardi.