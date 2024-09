Derthona Basket si lega fortemente al Baskin: da domani a Tortona il torneo internazionale “EuroHoop 4 All 2.0”

La città di Tortona diventa per quattro giorni la capitale europea del baskin. EuroHoop 4 All 2.0 è il progetto che sta dietro al torneo internazionale che il Derthona Basket - in collaborazione con l’Associazione Baskin ODV e finanziato dall’Unione Europea grazie alla vittoria del bando Erasmus Plus - organizza da domani a sabato 21 settembre con la presenza di 12 squadre provenienti da tutto il Vecchio Continente, con il patrocinio del Comune di Tortona. Il PalaCamagna e la Cittadella dello Sport “Marcellino e Pietro Gavio” saranno il teatro delle sfide del primo sport inclusivo al mondo, che permette a normodotati e persone con disabilità di giocare insieme a pallacanestro.

PROGRAMMA

Tutta la città farà da scenario alla manifestazione, a partire dal ritrovo delle squadre partecipanti domani alle ore 18 al PalaCamagna, da cui partirà la sfilata lungo Via Emilia fino a Piazza Duomo, dove alle 18:30 si svolgerà la cerimonia di inaugurazione (in caso di maltempo, la cerimonia si svolgerà nella Palestra Codevilla del PalaCamagna). A precederla alle ore 16 la conferenza “Le nuove frontiere dello sport integrato e inclusivo. Esperienze, voci e visioni”, in programma nella Sala Romita del Municipio, con la presenza tra gli altri di Matteo Soragna, talent di Sky, ex giocatore della nazionale italiana di basket e attuale giocatore di baskin.

Giovedì e venerdì il fulcro diventerà il PalaCamagna, sia con le sfide dei gironi preliminari che con il camp che vedrà sul parquet le squadre del torneo e, in rappresentanza del territorio tortonese, una formazione composta dagli ospiti del Centro Paolo VI, partner del progetto. Per la giornata di sabato ci si sposterà nella facility della Cittadella dello Sport per le diverse finali, con il clou previsto alle 15:15 per la finale 3°-4° posto e alle 17:30 per la finale per il titolo. A seguire la premiazione e la cerimonia di chiusura, nobilitata dalla presenza di un altro ex campione del basket europeo come Nikos Zisis e dalla delegazione dell’Osservatorio Nazionale Bullismo e Disagio giovanile con a capo il suo fondatore, l’ex campione olimpico Luca Massaccesi.

Tra gli eventi da rimarcare la tavola rotonda di venerdì 20 alle 15:30 in Sala Romita “Verso l’Associazione Europea di Baskin”, dove interverranno il presidente dell’Associazione Baskin ODV Antonio Bodini, Alexy Valet, consulente in Training Processes and Project Design, e Marco Cardinaletti, il project manager di EuroCube che ha ideato l’intero evento insieme a Monica Prati e Deborah Repetti, co-responsabili Progetti Sociali del Derthona Basket.

MEDIA

RadioPnr sarà il media partner dell’evento con il racconto in diretta dall’Educational Village al PalaCamagna e per la giornata conclusiva dalla Cittadella dello Sport. Le due finali di sabato del torneo saranno entrambe trasmesse in telecronaca diretta sul canale Youtube Derthona Official Tv.

DICHIARAZIONI

«Il torneo di baskin è un appuntamento che segna il passo nella storia della nostra società e della nostra città», dice l’Amministratore Delegato del Derthona Basket, Ferencz Bartocci. «Il 2024/25 rappresenterà per il Derthona Basket la stagione sportiva dell’inaugurazione della Cittadella dello Sport e ospitare già adesso nella facility le finali del torneo è un motivo di grande orgoglio. Noi consideriamo il basket una delle discipline più inclusive che possano esistere nel rapporto tra atleti e tifosi per la vicinanza che esiste nei palazzetti tra tribuna e campo. Con il baskin significa essere inclusivi al 100% anche in campo e non finirò mai di ringraziare Antonio Bodini per quanto è riuscito a inventare. Credo fortemente nel baskin e come Società pensiamo che possa essere il futuro della disciplina sportiva inclusiva da fare in tutte le scuole. Nessuno è mai escluso da questo gioco che punta ovviamente anche all’agonismo e a portare una delle due squadre alla vittoria, questo è il sale della disciplina sportiva nella sua pienezza, provare vincere e dare il massimo di se stessi. Quindi, benvenuti a Tortona a tutti gli atleti, divertitevi, provate a vincere questo prestigioso torneo, anche se siamo già tutti vincitori perché la forza del torneo sta proprio nella partecipazione. Viva il baskin, viva gli atleti del baskin».