Cuneo Volley si aggiudica il 1° Torneo “Paolo Cois” di Sarroch in Sardegna

Un weekend doppiamente importante per la MA Acqua S.Bernardo Cuneo che torna dalla trasferta in Sardegna con un primo posto al 1° Torneo “Paolo Cois” organizzato dalla Sarroch Polisportiva Volley. Oltre ad essere stato un buon allenamento di gioco, questo torneo di due giorni è servito al gruppo per stare insieme e procedere nel processo verso il diventare squadra, così anche per il rapporto con lo staff che va a creare il Team. Nella semifinale di sabato sera, i biancoblù hanno affrontato i padroni di casa andando in difficoltà nel primo set, dove l’opposto Hristiyan Dimitrov ha registrato il best scorer seguito da Luca Chiapello fastidioso anche a muro; il giocatore cuneese quest’anno è nel roster di coach Camperi. Cuneo in campo senza Pinali, fermo in via precauzionale in seguito a noie muscolari, e con Sette in recupero con presenza solo in seconda linea, riesce tuttavia ad tenersi ad appena due lunghezze di distanza con in campo, Brignach e Agapitòs, entrambi in arrivo dalla serie B nella passata stagione. A rotazione, nei 4 set giocati, coach Battocchio ha inserito quasi la totalità del roster. La vittoria per 3-1 (23-25/25-22/26-24/25-22) è valsa ai cuneesi il posto in Finale contro il CUS Cagliari, che a sua volta aveva vinto al tie-break il primo scontro della giornata contro Folgore Massa Sorrento.

La Finale contro l’altra compagina di serie A3 sarda, allenata da coach Lorenzo Simeon (ex Savigliano) e nel cui roster c’è l’ex biancoblù Leonardo Bristot, ha visto Cuneo in netto vantaggio, dando così la possibilità a tutti i giocatori di scendere in campo e dare il proprio apporto alla vittoria.

Oltre alla premiazione di squadra per il 1° posto conquistato, Cuneo si è aggiudicata tre premi individuali: miglior centrale a Marco Volpato e ben due riconoscimenti per Capitan Sottile come miglior palleggiatore e MVP del torneo.

A fine torneo queste le considerazioni di coach Matteo Battocchio «E’ stato importante stare insieme due giorni perché si sta formando un bel gruppo, poi dovremo esser molto bravi ad essere squadra, ma in realtà in campo lo siamo già dal primo allenamento perché a parte il primo set di sabato dove gli avversari ci hanno messo un po’ in difficoltà, in difesa abbiamo fatto tanto e ci siamo aiutati molto in campo. La seconda cosa importante era giocare, per noi non è stato facile trovare amichevoli quest’anno, quindi molto ben venga un torneo di due giorni che ci permette di fare più partite. Con Sarroch siamo andati in difficoltà, ma loro sono una squadra con un giocatore di categoria superiore, perché secondo me Dimitrov è molto forte e che potrebbe stare in un alto livello di A2. Nel confronto contro Cagliari, che è un’ottima squadra, li abbiamo affrontati con ragazzi che fino all’anno scorso giocavano in serie B, che hanno saputo tenere bene il campo, sapendosi prendere delle responsabilità anche nei momenti difficili. Sono molto contento di quello che abbiamo fatto in queste cinque settimane».

Questo weekend del 21-22 settembre è stata annullata la Coppa Fred Fellay in Svizzera a causa di una tragica fatalità accaduta negli scorsi giorni proprio presso il palazzetto di Ginevra dove si sarebbe dovuto svolgere l’evento. Il Club biancoblù sta lavorando per organizzare ugualmente un fine settimana di gare; ci saranno presto aggiornamenti.

Sarroch Polisportiva 1

MA Acqua S.Bernardo Cuneo 3

Parziali (25-23/22-25/24-26/22-25)

MA Acqua S.Bernardo Cuneo: Sottile (K) 1, Brignach 16, Volpato 19, Codarin 9, Malavasi 6, Allik 6; Cavaccini (L1); Mastrangelo, Sette, Compagnoni, Agapitòs 13, Malavasi 5, Oberto. N.e. Pinali, Chiaramello.

All.: Matteo Battocchio

II All.: Matteo Morando

Ricezione positiva: 58%; Attacco: 43%; Muri 12; Ace 5.



Sarroch Polisportiva: Lusetti 1, Dimitrov 20, Rossi 4, Pilotto 9, Chiapello 6, Meschiari 7; Mocci (L1); Leccis, Romoli 2, Pisu, Giaffreda (L2). N.e. Curridori.

All.: Marco Camperi.

II All.: Manlio Puxeddu.

Ricezione positiva: 48%; Attacco: 47%; Muri 8; Ace 1.

Durata set: 26’, 32’, 31’, 27’. Durata totale: 116’.

CUS Cagliari 0

MA Acqua S.Bernardo Cuneo 3

Parziali (20-25/16-25/21-25)

MA Acqua S.Bernardo Cuneo: Sottile (K) 1, Brignach 10, Volpato 5, Compagnoni 9, Agapitòs 12, Allik 9; Cavaccini (L1); Mastrangelo, Sette, Codarin 5, Malavasi 3, Oberto, Chiaramello. N.e. Pinali.

All.: Matteo Battocchio

II All.: Matteo Morando

Ricezione positiva: 62%; Attacco: 45%; Muri 13; Ace 5.



CUS Cagliari: Ciardo, Biasotto 5, Menicali (K) 7, Galdenzi 2, Bristot 13, Gozzo 7, El Moudden (L1); Rascato 2, Chialà, Zivojinovic 2. N.e. Marinelli, Sanna, Sciarretti, Bresa, Piludu (L2).

All.: Lorenzo Simeon.

II All.: Alessio Marotto.

Ricezione positiva: 52%; Attacco: 38%; Muri 7; Ace 1.



Durata set: 28’, 25’, 27’. Durata totale: 80’.