Dal campo alla panchina: Alex D'Arrigo entra nello Staff dei Leopardi

Quattro anni da giocatore, uno da capitano della Prima Squadra, in cui è entrato nel cuore di tutti al PalaGialdo. Quest’anno Alex D’Arrigo appende le scarpe al chiodo, ma continuerà a far parte del mondo BEA. Entra infatti a far parte dello staff tecnico chierese, in cui si occuperà di settore giovanile e minibasket

17 . 09 . 2024 21:49 2 min