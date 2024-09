Al Tennis & Friends GVM Care & Research gioca la sua partita per la prevenzione cardiovascolare e otorino

Torna l’appuntamento con Tennis & Friends , la manifestazione itinerante che coniuga sport e prevenzione, quest’anno per la prima volta a Torino in Piazza Castello . Tre giornate di grande sport, intrattenimento, spettacolo, solidarietà e salute, con lo scopo di sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione che, unitamente ad un corretto stile di vita, è oggi più che mai fondamentale.

Anche quest’anno GVM Care & Research gruppo ospedaliero italiano è partner dell’iniziativa: sabato 21 e domenica 22 settembre, all’interno del tradizionale Villaggio della Salute allestito intorno ai campi di gioco, si aprono infatti le porte del “Villaggio del Cuore” dove i medici di Maria Pia Hospital e Clinica Santa Caterina da Siena offriranno consulti gratuiti in ambito cardiovascolare e, quest’anno anche otorinolaringoiatrico.

«Lo sport è uno strumento fondamentale di prevenzione e salvaguardia della salute, non solo per gli effetti benefici che ha sul nostro benessere psico-fisico ma anche perché veicola valori e stili di vita sani - spiega Paola Colloraffi, Amministratore Delegato di Maria Pia Hospital e Clinica Santa Caterina da Siena –. Per questo Maria Pia Hospital e Clinica Santa Caterina da Siena vogliono essere ancora una volta partecipi e protagoniste di questa iniziativa, mettendo competenze e tecnologie al servizio della popolazione per diffondere la cultura della prevenzione, con un impatto sull’incidenza delle malattie, sull’aspettativa di vita e la qualità di vita della popolazione».

Nei 4 ambulatori allestiti all’interno del Villaggio del Cuore, sarà possibile sottoporsi ad un percorso completo di prevenzione delle patologie cardiache e del sistema circolatorio, con rilevazione dei parametri vitali, del peso corporeo e della circonferenza addome (il grasso addominale è tra i principali fattori di rischio per le patologie cardiache), calcolo dell’indice di massa corporea, elettrocardiogramma, ecocardiogramma ed ecocolordoppler dei tronchi sovraortici, consulto dietistico per esplorare le abitudini alimentari e visita cardiologica. Specifiche sale visita saranno invece destinate a visite otorinolaringoiatriche con esame audiometrico. Entrambi i percorsi sono accessibili gratuitamente e senza bisogno di prenotazione.

«Le malattie cardiovascolari rappresentano ancora oggi la prima causa di morte nel mondo e le principali cause della loro insorgenza sono da ricercare nello stile di vita: accanto a familiarità, età e sesso, infatti, troviamo fumo, sedentarietà, ipertensione arteriosa, colesterolo, trigliceridi, diabete e sovrappeso, responsabili di oltre 20 milioni di decessi all’anno – commenta il dott. Alessandro Morteo, Direttore Sanitario di Maria Pia Hospital e Clinica Santa Caterina da Siena–. Un trend che si può e si deve invertire, a partire proprio dai gesti e dalle scelte quotidiani, piccoli ma potenti strumenti di cui ognuno di noi dispone per conquistare ogni giorno una qualità di vita che è presente e futuro. Perché scegliere bene oggi significa invecchiare in salute. Obiettivo di queste giornate di prevenzione è quindi aiutare le persone a identificare e conoscere i fattori di rischio, capire su quali è possibile intervenire e quali devono essere mantenuti sotto controllo, come migliorare il proprio stile di vita e quali approfondimenti diagnostici effettuare in caso di sospetta patologia».