Doppietta in Coppa Piemonte per la Serie C del Volley Busca

La Serie C ha debuttato in casa con grande successo, conquistando due vittorie importanti che segnano un esordio brillante. Nella prima partita, i nostri atleti hanno superato l’Ascot Lasalliano Volley con un combattuto 2-1, dimostrando tenacia e determinazione. Nel secondo incontro, la squadra ha giocato contro la Serie D del Volley Parella, imponendosi con un netto 3-0. Un inizio di stagione promettente che conferma il buon lavoro di preparazione che si sta svolgendo in preparazione al campionato.

«Abbiamo inaugurato la stagione in Coppa Piemonte con due buoni match. Il primo con l’Ascot Lasalliano Volley, che incontreremo ancora nel campionato di Serie C, ci è servito per capire il livello generale che potremmo trovare durante l’anno. La seconda partita con il Volley Parella, che giocherà la serie D, ci è invece servita per allenarci sul mantenere l’attenzione in qualsiasi partita e situazione. Usciamo comunque soddisfatti da questo prima giornata con due vittorie che cercheremo di ripetere nei prossimi appuntamenti.» - Fabrizio Marino, palleggiatore della Serie C Mario Castellino 1933 TOP Four Volley Busca Maschile.

La squadra femminile di Serie D ha affrontato un difficile esordio in trasferta, incappando in due sconfitte consecutive. Nel primo incontro, le nostre atlete sono state superate con un netto 3-0, mentre nel secondo match hanno combattuto fino alla fine, ma si sono dovute arrendere con il risultato di 2-1.

Nonostante l’inizio complicato, il gruppo resta determinato a lavorare sodo per riscattarsi e tornare presto alla vittoria.

I ragazzi della Serie D hanno affrontato una prima giornata di campionato particolarmente impegnativa, incappando in due sconfitte consecutive. Nel primo incontro, la squadra è stata superata per 3-0 dalla Serie C del Volley Parella, mentre nel secondo match ha subito lo stesso risultato contro Polisport Chieri. Nonostante le difficoltà iniziali, il gruppo è determinato a lavorare sodo per migliorare e affrontare le prossime sfide con maggiore determinazione.

Le squadre sono pronte a tornare in campo già questo weekend per una nuova serie di incontri. Domenica pomeriggio sarà la volta della Serie D maschile, che scenderà in campo al Palazzetto di Busca a partire dalle ore 15.00 per affrontare VBC Mondovì e Virtus Boves. Sabato, invece, la Serie C sarà impegnata in trasferta a Candiolo, dove dalle 16.30 sfiderà Volley San Paolo e OTS Assembly Chisola Volley. Le ragazze della Serie D proseguiranno il loro percorso fuori casa: sabato, a partire dalle 16.30, giocheranno contro RS Volley Racconigi e VBC Officine Savigliano presso il Palazzetto di Savigliano.

Risultati prima giornata:

Serie C maschile

Mario Castellino 1933 TOP Four Volley Busca 2

Ascot Lasalliano Volley 1

Parziali (25-22/21-25/25-18)

Mario Castellino 1933 TOP Four Volley Busca: Marino 1, Mapelli 7, Bertone 7, Colasanti 6, Bellanti 16, Giraudo F. 9; Girardi (L1); Arnaudo 3, Barberio, Massa (L2). N.e. Giraudo A., Pellegrino, Rocchia.

All.: Mario Barbiero

II All.: Daniele Tomatis

Ricezione positiva: 47%; Attacco: 37%; Muri: 12; Ace: 2

DM Volley Parella Torino 0

Mario Castellino TOP Four Volley Busca 3

Parziali (7-25/20-25/20-25)

Mario Castellino 1933 TOP Four Volley Busca: Marino 2, Mapelli 14, Barberio 6, Colasanti 9, Arnaudo 13, Pellegrino 7; Girardi (L1); Giraudo A., Rocchia, Massa (L2). N.e. Bellanti, Bertone, Giraudo F.

All.: Mario Barbiero

II All.: Daniele Tomatis

Ricezione positiva: 62%; Attacco:47%; Muri: 8; Ace: 5

Serie D Maschile

CM Volley Parella Torino 3

Mario Castellino 1933 TOP Four Volley Busca 0

Parziali (25-22/25-16/25-17)

Mario Castellino 1933 TOP Four Volley Busca: Bettahi 1, Ballari 11, Chiapella, Rosati 3, Baldi 8, Sgura 2; Drocco (L1); Grandis 1, Busi, Merola (L2). N.e. Barale, Dobrev.

All.: Mario Barbiero

II All.: Gianpiero Tassone

Ricezione positiva: 42%; Attacco: 26%; Muri: 3; Ace: 2

Mario Castellino 1933 TOP Four Volley Busca 0

Polisport Chieri 3

Parziali (23-25/13-25/17-25)

Mario Castellino 1933 TOP Four Volley Busca: Bettahi 2, Ballari 7, Chiapella 2, Rosati 1, Baldi 8, Sgura 3; Drocco (L1); Busi 2, Grandis 2, Dobrev. N.e. Barale, Merola (L2).

All.: Mario Barbiero

II All.: Gianpiero Tassone

Ricezione positiva: 38%; Attacco: 29%; Muri: 4; Ace: 3

Serie D Femminile

Villanova Volley Bam 3

Mario Castellino 1933 TOP Four Volley Busca 0

Parziali (25-17/25-14/25-15)

Mario Castellino 1933 TOP Four Volley Busca: De Carlini, Viglietti, Martinasso, Giraudo, Cassini, Garello; Cavallo (L1); Berardi, Bergia, Bertaina, Golè, Ichino.

All.: Massimo Lamberti

II All.: Lorenzo Lamberti

Mario Castellino 1933 TOP Four Volley Busca 1

Sicom Cherasco 2

Parziali (21-25/19-25/25-22)

Mario Castellino 1933 TOP Four Volley Busca: De Carlini, Viglietti, Martinasso, Giraudo, Cassini, Garello; Cavallo (L1); Berardi, Bergia, Bertaina, Golè, Ichino.

All.: Massimo Lamberti

II All.: Lorenzo Lamberti