La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 si aggiudica 1-3 l’allenamento congiunto con Pinerolo

Terza vittoria su quattro impegni precampionato della Reale Mutua Fenera Chieri ’76 che a Villafranca Piemonte si è imposta 1-3 sulla Wash4green Pinerolo . Rispetto all’uscita precedente con Cannes coach Bregoli mischia un altro po’ le carte al centro e in banda: Van Aalen in palleggio, Gicquel opposto, Zakchaiou e Gray centrali, Skinner e Omoruyi schiacciatrici, Spirito libero. Dal secondo set iniziano i cambi con l’ingresso di Alberti, Bujis, Anthouli, Guiducci, Carletti, Lyashko e Rolando.

1-3 il punteggio finale a favore di Chieri. Pinerolo vince di un’incollatura la prima frazione 25-23 piazzando il guizzo finale dopo essere stato sotto 11-16. Secondo e terzo set non hanno storia: 12-25, 13-25 per le chieresi; più combattuta la quarta frazione che infine termina 22-25.

Nel tabellino sono ben cinque i nomi della Reale Mutua Fenera Chieri ’76 in doppia cifra: Bujis top scorer con 14 punti, Skinner e Anthouli con 11, Gicquel e Zakchaiou con 10. Seguono Omoruyi (7), Alberti (6), Carletti, Lyashko e Van Aalen (2), e Gray (1). Dall’altra parte della rete spiccano fra le padrone di casa Smarzek con 14 punti.

Chieri e Pinerolo potrebbero ritrovarsi fra poco più di una settimana nella seconda edizione di “Una squadra per il sorriso”, il torneo internazionale in programma al PalaFenera il 27 e 29 settembre.

Prima però Spirito e compagne sono attese da un’altra trasferta contro un’altra squadra di A1: Busto Arsizio. L’appuntamento è fissato per sabato 21 settembre, ore 17.