GRANTORINO BASKETBALL DRAFT inaugura "Home of GRANTORINO"

GRANTORINO BASKETBALL DRAFT è lieta di annunciare il successo della presentazione ufficiale della sua nuova casa, "Home of GRANTORINO", avvenuta oggi presso la storica Palestra RIV di Viale Dogali 12.

Questo evento segna un'importante tappa nel percorso di crescita del club, che si propone di diventare un punto di riferimento per tutti gli appassionati della palla a spicchi.

La giornata è iniziata con un tour esclusivo della struttura, che ha messo in luce le potenzialità della RIV come centro di attività sportive e sociali. Con la scelta del nome "Home of GRANTORINO", il club si impegna a costruire un futuro luminoso, non solo per i propri atleti, ma per tutto il territorio.