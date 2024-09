BEA Chieri: un assaggio di stagione con la Erowa September Cup

In occasione della Erowa September Cup, sabato 21 e domenica22 settembre quattro squadre pronte a partecipare al prossimo campionato di Serie C Interregionale e Serie B Interregionali si sfidano per mettere a punto gli ultimi dettagli in vista dei primi impegni ufficiali.

L’appuntamento si annuncia di livello assoluto e prevede gare in due diversi palazzetti: il PalaGialdo di Chieri (sabato) e il PalaEinaudi di Moncalieri (domenica). Sarà un’occasione unica per assistere anche a Chieri alle gare delle squadre di livello Interregionale, visto che, per ragioni non dipendenti dalla società, quest’anno i Leopardi giocheranno le partite casalinghe del campionato a Moncalieri.