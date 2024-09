Fie & Fiöi Volley Busca: domenica 22 Settembre 1°Trofeo Mario Castellino 1933 al Palazzetto di Busca

Domenica 22 settembre, la seconda giornata della Coppa Piemonte sarà dedicata al 1°Trofeo Mario Castellino 1933. A partire dalle ore 15.00, al Palazzetto dello Sport di Busca, la Serie D MC 1933 TOP Four Volley Busca maschile affronterà VBC Mondovì e Virtus Boves.

Al termine delle partite, Mario Castellino premierà la miglior squadra e il miglior giocatore della giornata.

Sabato, invece, la Serie C sarà impegnata in trasferta a Candiolo, dove dalle 16.30 sfiderà Volley San Paolo e OTS Assembly Chisola Volley. Sempre sabato, le ragazze della Serie D proseguiranno il loro percorso fuori casa, affrontando RS Volley Racconigi e VBC Officine Savigliano a partire dalle 16.30 presso il Palazzetto di Savigliano.