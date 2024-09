Basket Torino e Studio Castellani Tecniche Ortopediche, ancora insieme

Questa collaborazione, avviata con successo sin dalla fondazione della società Basket Torino, continuerà a garantire agli atleti gialloblù un supporto fondamentale per il loro benessere e la loro performance sul campo.

Grazie alla competenza e all’esperienza del Dott. Castellani, lo Studio Castellani Tecniche Ortopediche fornirà ai giocatori servizi altamente specializzati, tra cui la fornitura di plantari sportivi su misura, visite posturali ed esami baropodometrici.

Il supporto professionale offerto dallo Studio Castellani Tecniche Ortopediche è essenziale per il recupero funzionale degli atleti e per la prevenzione degli infortuni, assicurando che ogni giocatore possa dare il meglio di sé nel corso della stagione.

Reale Mutua Basket Torino e lo Studio Castellani Tecniche Ortopediche sono entusiasti di proseguire questo importante rapporto e di continuare a lavorare insieme per il successo della squadra.