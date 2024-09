Ribero Autotrasporti & Autogru rinnova la partnership ospitando la presentazione di Felice Sette

Ieri pomeriggio presso la sede di Riberto Autotrasporti & Autogru, situata a S.Lorenzo di Caraglio, si è tenuta la conferenza di presentazione dello schiacciatore Felice Sette di fronte ai giornalisti delle maggiori redazioni online locali.

La tenacia e la “fame” espresse da avversario nella passata stagione, sono state confermate e rilanciate dall’atleta pugliese: «mi è piaciuto tantissimo giocare nel palazzetto di Cuneo da avversario e proprio per questo credo sarà ancora più bello farlo indossando la maglia della città!»

L’evento ufficiale ha a tutti gli effetti sancito il rinnovo della partnership con l’azienda di Daniele Ribero: «Sono molto contento che Felice sia quest’anno da questa parte del campo. Non vedo l’ora che cominci la nuova stagione, perché oltre ad essere squadra in campo, il Cuneo Volley è anche gruppo fuori; in questi anni si è creato un bellissimo rapporto tra soci e partner del Club. L’appuntamento al palazzetto è molto atteso a 360 gradi».