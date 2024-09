BEA Chieri: Coach Bertulessi e Coach Grillone confermati nello Staff del Settore Giovanile

Per completare lo Staff Tecnico del Settore Giovanile dei Leopardi per la stagione 2024-2025, ecco altre due conferme: Coach Andrea Bertulessi e Coach Andrea Grillone rinnovano con BEA Chieri. Il primo guiderà l’Under 13 Gold e sarà primo assistente per il Progetto Leopardi Future Lab in DR2, il secondo il gruppo Under 17 Regionale.

Per Coach Bertulessi, quello che sta per iniziare è il quarto anno con BEA Chieri. Con la Prima Squadra, ha affiancato Coach Vassalli nella prima cavalcata chierese in Serie C Gold, poi Coach Conti fino ai play-off per la promozione in Serie B Interregionale nel 2022-2023. L’anno scorso ha messo la sua esperienza del Settore Giovanile, guidando il gruppo Under 17 Regionale.

Bergamasco di origine ma chierese di adozione, vanta una solida carriera come giocatore tra Serie B1, B2 e C, dove ha sempre ben figurato girando il Nord Italia (Bergamo, Treviglio, Fidenza, Omegna, Asti sono solo alcune delle maglie che ha indossato). Appese la scarpette al chiodo, passa dal campo alla panchina, con le prime stagioni in diverse realtà del Torinese prima di approdare nel Progetto dei Leopardi.

Le prime parole di Coach Bertulessi dopo il rinnovo con BEA:

«Sono contento di rimanere ad allenare a Chieri, che da diversi anni è la mia città. In Under 13, i ragazzi hanno tanto bisogno di crescere e sviluppare il loro gioco. Sarà un piacere affiancarli nel percorso di crescita che li renderà ogni giorno giocatori migliori. Conosco bene il gruppo in DR2 e sono entusiasta anche del progetto Leopardi Future Lab, dove affiancherò Coach Potenza, che stimo molto».

Al quinto anno in maglia Arancione, Coach Grillone vanta una grande esperienza nel mondo del Minibasket e del basket giovanile. Tra Pallacanestro Moncalieri, PMS, Libertas Moncalieri ed Eridania colleziona risultati importanti, tra cui spicca la vittoria del Titolo regionale Under 14 Femminile nel 2015 con la Libertas Moncalieri.

Alle capacità tecniche si aggiungono grandi doti umane che, dal 2020, molti hanno apprezzato anche tra i Leopardi. A BEA, guida prima l’allora Under 14 Silver, portando il gruppo 2007-2008 fino alla finalissima di Coppa Piemonte Under 15 Silver in due stagioni. Poi prosegue con diversi gruppi giovanili e, la prossima stagione, sarà impegnato con il competitivo gruppo Under 17 Regionale.

Le prime parole di Coach Grillone dopo il rinnovo con BEA:

«Sono molto contento di rimanere in BEA, società che conosco bene. La nuova stagione sarà ricca di sfide importanti. Spero vivamente che sia ricca di soddisfazioni per tutti. Non vedo l’ora di ritornare in palestra».

«Di Coach Bertulessi e Coach Grillone apprezziamo da diverse stagioni la competenza e la passione con cui portano avanti le attività in palestra – commenta il GM Salvatore Morena – Siamo contenti che siano dei nostri anche per la nuova stagione sportiva. Con loro, i Leopardi potranno essere guidati nel miglior modo possibile nei loro percorsi di crescita».