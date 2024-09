E.D. Costruzioni nuovo "Official Sponsor" della Reale Mutua Basket Torino

Reale Mutua Basket Torino è lieta di annunciare un nuovo accordo di sponsorship con E.D. Costruzioni Srl, azienda con sede a La Loggia (TO), operante sul territorio piemontese nel settore dell’edilizia e delle ristrutturazioni.

E.D. Costruzioni entra a far parte del network di aziende partner di Basket Torino in qualità di “Official Sponsor” del Club.