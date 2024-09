Monferrato Basket: domani ultimo appuntamento della pre season rossoblù

Sarà il secondo confronto contro i ragazzi di coach Davide Villa in meno di una settimana. Domenica scorsa i due club si sono affrontati nella finale del Torneo Emisfera di Gravellona Toce dove Marcius e compagni superarono i monferrini. Per i ragazzi di coach Corbani sarà un test importante contro una compagine che sarà protagonista del Girone A di Serie B Nazionale, allenata da coach Davide Villa, giovane ma con una buona esperienza in A2 da capo allenatore di Urania Milano. Il roster dei brianzoli è composto da tre giocatori esperti del calibro di Marcius, Sergio e Reati, e giovani con buona esperienza in categoria come Drocker, Denis Alibegovic, Manenti e Abega. Tra le fila monferrine prosegue il percorso di recupero di Simone Vecerina che potrebbe ritrovare minuti utili in ottica della prima gara ufficiale di campionato di sabato 28 Settembre, in casa contro Fiorenzuola.

Il giorno dell'amichevole dalle 16.30 alle 19.30, presso il Monferrato Basket Store del palazzetto, sarà possibile sottoscrivere il proprio abbonamento.

Coach Fabio Corbani - Capo Allenatore Novipiù Monferrato Basket: «È stato un ottimo torneo dove abbiamo fatto una partita molto positiva a parte i primi minuti. Abbiamo provato a imporre la nostra pallacanestro e siamo stati bravi per lunghi tratti. La seconda giornata, come sappiamo, andiamo in difficoltà perché due partite consecutive sono un qualcosa che va un po’ in contrasto con il tipo di gioco che vogliamo fare ma sono molto soddisfatto per le risposte ottenute anche dai giovani. Siamo in una fase di sviluppo e anche la partita di sabato con Treviglio dovrà avere questa valenza. Ci sarà anche Vecerina con un suo inserimento graduale in vista dell’esordio di settimana prossima in campionato. Siamo soddisfatti del lavoro fatto fino a qui, di come ci stiamo allenando. Il nostro campionato passa dallo sviluppo di tutti questi ragazzi. Lo sappiamo dal primo giorno e stiamo procedendo su questa direzione»