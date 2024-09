Basket Torino-Urania Milano, domani le “Prove Generali” di inizio campionato

La Reale Mutua Basket Torino si appresta ad affrontare l’Urania Milano nell’ultima amichevole in vista dell’inizio del campionato di Serie A2 Old Wild West 2024/25. Palla a due in programma domani, sabato 21 settembre alle ore 20.30, a Carugate, nell’hinterland milanese.

La squadra di coach Boniciolli ha mostrato importanti segnali di crescita costante per tutto il corso della preseason, fino all’ultima importante prova svolta nell’amichevole contro la Vanoli Cremona (risultato finale in parità sul 59-59, a seguito della decisione condivisa tra le squadre di non proseguire con i tempi supplementari).

«Dall’ultima amichevole disputata contro la Vanoli Cremona abbiamo tratto tre motivi di riflessione,» commenta Alessandro Iacozza, assistente di coach Boniciolli. «Il primo riguarda la consistenza avuta per tutta la partita, che dimostra la qualità del lavoro fatto dal punto di vista mentale. Il secondo è legato alla reazione finale della squadra che evidenzia ancora una volta la grande quantità e qualità del lavoro fisico svolto. Infine, il terzo punto riguarda la capacità di migliorare ogni giorno, sia da parte dei singoli sia del gruppo, rispetto alla prestazione precedente. Ciò dimostra la grande attenzione ai dettagli che ha la squadra».

Il test contro la Vanoli Cremona è stata una dose di fiducia importante per i gialloblù, ancora più consapevoli dei propri mezzi dopo aver retto il confronto con una formazione di Serie A. La Reale Mutua si presenta quindi con il morale alto in vista dell’ultima amichevole di precampionato contro l’Urania Milano, formazione di coach Marco Cardani che presenta nel proprio roster nomi importanti come Alessandro Gentile e Ike Udanoh, oltre al confermato duo di realizzatori perimetrali formato da Andrea Amato e Giddy Potts.

Alessandro Iacozza sull’amichevole di domani contro la Wegreenit: «L’Urania Milano è una squadra profondamente rinnovata rispetto all’anno scorso. Anche quest’anno però il club milanese ha avuto la stessa chiara idea di sempre di allestire una squadra di talento che possa divertire il loro pubblico. Scenderemo in campo con l’obiettivo di continuare a crescere e confermare quanto di buono abbiamo fatto vedere nei precedenti impegni».

Per Torino, l’amichevole contro Milano sarà un test di grande utilità, una “prova generale” che permetterà alla squadra torinese di confrontarsi con una diretta avversaria del prossimo campionato di Serie A2 Old Wild West.

Prima della trasferta a Carugate, la giornata dell’amichevole contro Milano si aprirà con una seduta di tiro mattutina sul parquet del rinnovato PalaBurgo di San Mauro Torinese, la nuova casa che ospiterà stabilmente gli allenamenti della squadra gialloblù e che sarà ufficialmente presentata al pubblico domani alle ore 10.00, con la presenza della Sindaca di San Mauro Torinese Giulia Guazzora, l’assessora allo sport Daisy Miatton, il presidente di Basket Torino David Avino e il presidente di San Mauro Basket Fabrizio Enria. Dopo il taglio del nastro, il pubblico potrà assistere allo shootaround a porte aperte della squadra di coach Boniciolli.