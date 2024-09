La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 vince anche l’allenamento congiunto con Busto Arsizio

Coach Bregoli conferma il sestetto di partenza del precedente test schierando Gicquel opposto a Van Aalen, Zakchaiou e Gray al centro, Skinner e Omoruyi in banda, Spirito libero. Dal secondo set iniziano gli avvicendamenti nelle rotazioni, per arrivare nel quarto set a un sestetto formato da tutte le chieresi inizialmente in panchina: Guiducci in palleggio, Anthouli opposto, Alberto e Lyashko centrali, Bujis e Carletti schiacciatrici, Rolando libero.

Chieri fa suo 15-25 un primo set mai in discussione, aggiudicandosi quindi di un’incollatura (22-25) anche una seconda frazione molto più combattuta. Termina 25-22 ma a parti invertite anche il terzo set, favorevole a Busto. Le biancoblù fanno infine loro in scioltezza il quarto set (16-25).

La miglior realizzatrice chierese di giornata è Gicquel con 12 punti, seguita da Bujis (10), Skinner e Lyashko (7), Omoruyi (6), Zakchaiou (5), Anthouli e Alberti (4), Gray (3), Van Aalen (2) e Guiducci (1). Nella formazione bustocca allenata da Gianni Caprara spiccano gli 11 punti di Piva.