Tennis: Il Country Cuneo 4° agli Italiani a Squadre U14 F

Una serie di giornate di grandi emozioni per le ragazze cuneesi che hanno dato il massimo partendo con un bel successo, per 2-0, contro le portacolori dell'Olimpia Tennis Saturno.

In seconda giornata è arrivato lo stop, con identico score, contro le forti giocatrici del CT Grosseto, prime favorite e alla fine sul gradino più alto del podio virtuale.

Per il Country nella giornata finale è arrivata la sconfitta di misura, per il 3° posto, contro il Green Garden Venezia delle sorelle Zema. In singolare successo di Eleonora Tranchero contro Noelle Zema, fissato sullo score di 6-3 6-4. Demetra Mazzarella è stata sconfitta in due set da Virginia Zema.