Eurogymnica brilla all'esordio

Il Campionato Individuale Gold vede scendere in pedana le ginnaste che vengono definite di interesse nazionale. Si tratta di ginnaste complete, in grado di cimentarsi con quattro dei cinque attrezzi tipici della ginnastica ritmica: cerchio, palla, clavette e nastro.

Protagonista della prima categoria la giovanissima Isabel Coconi Santoni, senza rivali tra le Allieve 3 che hanno visto al quarto posto anche la compagna di squadra, Ginevra Gallizia, quarta ai piedi del podio per soli 0,05 centesimi di punto. Oro anche per Matilde Viano, in una gara molto più combattuta della precedente, coinvolta in un continuo testa a testa con l'amica e avversaria Aurora Bogani. Ottimi poi i piazzamenti sul podio delle esordienti, Sofia Cianciolo, bronzo tra le allieve 1 e Stella Carminati, argento fra le Allieve 2.

Salendo di età e di competenze, Sara Parente ha risolto a suo favore senza alcun patema, la pratica Junior 2, raggiungendo il punteggio di 108,200 e ipotecando la finale nazionale di categoria, destinata alle campionesse regionali, titolo che tra l'altro la giovane samarese si accinge a vincere per l'ennesima volta.

Dopo la convocazione per il lavoro di squadra nel centro tecnico di Desio, casa delle Farfalle bronzo a Parigi, Aurora Bertoni, nonostante il ritardo di preparazione e una condizione fisica non al 100%, si è ben espressa in pedana tra le Senior, vincendo l'oro con 111,200. Altrettanto bella e originale la performance di Amely Sordi, argento tra le Junior 1 ma in netta crescita sia tecnica che emotiva.

Nella seconda competizione di questa domenica all'insegna della ritmica, a Candelo Eurogymnica ha fatto ancora registrare il record di medaglie.

Nel campionato di Specialità Gold, quello che, come dice la parola, vede le ginnaste specializzarsi su due dei quattro attrezzi, tra le Senior successo della solita Stefania Straniero, oro alla palla e argento in coppia con Cecilia Quarello, quest'ultima anche argento al nastro Senior.

Tra le Junior 3, sono quattro gli ori finiti nella cassaforte del presidente Nurchi, equamente divisi tra Alessia Pala, tesserata per Valentia, ed Eglissa Lika. La prima ha letteralmente dominato ?a gara al cerchio, mentre con la palla si è regalata un pirotecnico 27,900 che difficilmente potrà essere superato.

La Lika ha invece fatto doppietta alle clavette e al nastro, cancellando le opache prestazioni precampionato e mettendo un buon margine tra lei e le inseguitrici, non sufficiente però per dare per scontato l'accesso diretto alla finale nazionale

Cristallino anche l'oro di Giulia Capriolo tra le Junior 1 al cerchio, che non paga, ha pensato bene di portarsi a casa anche un bronzo alla palla.

Stessa categoria, Nicole Ciobanu è salita per due volte sul secondo gradino del podio, la prima con il cerchio proprio alle spalle della Capriolo, la seconda alle clavette nonostante un clamoroso errore alle clavette con uscita di pedana dell'attrezzo e della ginnasta.

Tante le sorprese regalate poi dalla Nouvelle vague bianco blu nel biellese, a partire dalle esordienti di EG, alla loro primissima esperienza nel campionato Gold.

Oro per la piccola Allieva di prima fascia Carola Magagna alla fune. Bronzo invece per Elisabetta Tomita al cerchio. Doppietta d'argento per Elena Mari al cerchio e alle clavette tra le Allieve.

Insomma, un promettente esordio delle ginnaste di HDemia e della sezione Gold di Eurogymnica che tra una settimana saranno chiamate a confermare, se non a migliorare ulteriormente, questi punteggi perché in palio ci saranno i primi titoli regionali che daranno accesso diretto alla finale nazionale o i primi podi che apriranno le porte alle fasi interregionali della zona tecnica.