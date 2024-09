Tennis & Friends - Salute e Sport: il bilancio di un progetto vincente

“Una volée per la salute: la prevenzione scende in campo" è il reclamo della manifestazione che ha anticipato di qualche giorno l'avvio ufficiale della Settimana Europea dello Sport #BeActive - il progetto internazionale avviato nel 2015 e co-finanziato dalla Commissione Europea e dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del quale anche l'edizione romana di Tennis & Friends, in programma dall'11 al 13 ottobre al Foro Italico, sarà parte.

L'evento è iniziato venerdì 20 settembre, con una giornata dedicata alle scuole a cura della Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP), alla quale hanno partecipato anche numerosi volti noti del mondo dello sport e dello spettacolo. Il personale medico militare insieme al personale sanitario delle strutture partner del progetto: l'IRCCS Istituto Candiolo, GVM Care & Research Maria Pia Hospital, Clinica Santa Caterina da Siena, Ospedale Koelliker, J|medical, Istituto di Medicina dello Sport di Torino-FMSI, Genera, coordinati dalla Asl Città di Torino, hanno effettuato screening gratuiti nelle oltre 80 ambulatori dislocati lungo il Villaggio della Salute.

È stata inoltre allestita una postazione dedicata alla donazione del sangue, grazie alla collaborazione con il Ministero della Salute.

Guest star della prima giornata, Andrea Vavassori, vincitore del doppio misto con Sara Errani degli Us Open 2024 che venerdì ha salutato e premiato alcuni dei mille ragazzi delle scuole elementari e medie della città che hanno partecipato alla manifestazione.

Vavassori ha inoltre ricevuto dal prof. Giorgio Meneschincheri, presidente e fondatore di Tennis & Friends - Salute e Sport, medico specialista in Medicina preventiva e docente presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, la targa “Tennis & Friends - Salute e Sport” “per i meriti sportivi, l'impegno nel valorizzare il tennis italiano e per essere un esempio per i ragazzi, nella speranza che possano nel loro quotidiano praticare sempre sport e prendersi cura della propria salute”.

Durante la giornata, seconda tappa della manifestazione “Tennis in città” organizzata dalla FITP, i ragazzi hanno avuto la possibilità di effettuare attività sportive , alla presenza di Jimmy Ghione e Sebastiano Somma, due degli Ambassador “storici” di Tennis & Friends - Salute e Sport e di cimentarsi sul campo da tennis allestito da FITP proprio con Andrea Vavassori. Sabato 21 settembre, con una cerimonia ufficiale, è stato poi inaugurato il Villaggio della Salute, dello Sport e Interforze, alla presenza delle principali autorità regionali e cittadine: il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, l'Assessore al Bilancio Andrea Tronzano, l'Assessore allo Sport della Città di Torino Domenico Carretta, il Direttore della Asl Città di Torino Carlo Picco, il Presidente del Comitato Regionale CONI Piemonte Stefano Mossino e il Consigliere Federale FITP Pierangelo Frigerio.

Tra gli ospiti anche gli Ambassador della manifestazione, tra cui Veronica Maya, madrina di Tennis & Friends - Salute e Sport, insieme a Jimmy Ghione, Sebastiano Somma, Vittorio Brumotti, Leonardo Metalli e Diego Nargiso che si sono contesi i trofei messi in palio da Eni, Fondazione Ania e Frecciarossa.

Folla di visitatori e code nelle 80 postazioni sanitarie allestite nel Villaggio della Salute e dello Sport anche domenica 22 settembre, giornata conclusiva della tre giorni torinese che ha visto la partecipazione anche di tanti bambini con le loro famiglie che si sono intrattenuti sulla piazza grazie anche alle numerose attività e percorsi ludico-sportivi presenti nel Villaggio delle Forze Armate, Polizia di Stato e Guardia di Finanza, mentre sul campo da tennis si sfidavano i Vip Ambassador per il Torneo Celebrities, alla presenza di Piero Chiambretti.

«Ancora una volta Tennis & Friends - Salute e Sport si dimostra un progetto vincente - ha dichiarato il prof. Meneschincheri - Ogni anno sempre più cittadini aderiscono alla manifestazione ed è per noi motivo di orgoglio e soddisfazione vedere che i numeri delle presenze e degli screening aumentano. Numeri che dimostrano quanto sia importante proseguire con la promozione della prevenzione e dei corretti stili di vita e dello sport, soprattutto tra i ragazzi. Lo sport è prevenzione ed è necessario che le istituzioni preposte sostengano le famiglie che non hanno la possibilità economica di far praticare attività sportiva costante ai propri ragazzi. La salute è un diritto di tutti come anche la prevenzione. Prossimo appuntamento a Roma, dall'11 al 13 ottobre al Foro Italico».

Tennis & Friends - Salute e Sport ringrazia per la partecipazione: ASL “Città di Torino” - AOU Città della Salute e della Scienza di Torino - AO Ordine Mauriziano di Torino, Azienda Sanitaria Zero, GVM Care&Research Maria Pia Hospital - Clinica Santa Caterina da Siena, Istituto di Medicina dello Sport di Torino - ISTMO, Istituto di Candiolo - Fondazione del Piemonte per l'Oncologia - IRCCS, Ospedale Koelliker, J|medical, Genera PMA, Ufficio Sanitario Provinciale - Questura di Torino, Sezione Sanitaria Guardia di Finanza , Associazione Italiana Cuore e Rianimazione “Lorenzo Greco” ONLUS (AICR).