Il moto club Alfieri tra motocross, motorally e Via del Sale

Una domenica ricchissima di appuntamenti quella appena trascorsa per i piloti del moto club Alfieri di Asti. A Cingoli (MC) si è tenuta una nuova tappa del Trofeo delle Regioni MX e Coppa dell'Avvenire. L'Alfiere Lorenzo “Lollo” Bonino ha contribuito in maniera decisiva alla conquista del quinto posto del Piemonte nella classifica a squadre. Inoltre, il giovanissimo Ithan Vailatti ha vinto la gara del Trofeo Avvenire. Parallelamente, il moto club astigiano è stato rappresentato anche da Angelo Barbiero, impegnato nel Campionato Italiano Motorally di Rapino (CH), nella classe GPX. Barbiero ha conquistato l'ottavo posto: un ottimo piazzamento, anche in considerazione del fatto che è da tempo lontano dall'agonismo.