Cuneo Volley: ottimo test match nel weekend casalingo con Chênois

Due giornate, un match al dì con formula 4 set fissi a 25 punti, hanno dato la possibilità a coach Battocchio di mettere in campo tutti i suoi atleti a rotazione, provando diversi assetti possibili. Recuperati, grazie all’ottimo lavoro dello staff medico e tecnico, sia Sette che Pinali. I biancoblù si sono aggiudicati tutti e otto i set giocati, dando molte indicazioni per la prossima settimana di allenamento in vista del test match di ritorno contro Cantù a una settimana dall’inizio del campionato.

l test match di sabato è stato dedicato a QNI Srl, agenzia sport e comunicazione, che ha donato una targa commemorativa del weekend all’allenatore di Chênois ed ha eletto MVP i due giocatori cuneesi, Pinali e Cavaccini, premiati da Guido Becchis.

A fine weekend queste le considerazioni di coach Matteo Battocchio «Era molto importante riuscire a provare tante situazioni differenti di gioco perché penso che si riproporranno anche durante l’anno. Abbiamo la fortuna di avere tanti ragazzi molto bravi e questo ci offre tante soluzioni diverse, sia come sestetto di partenza che come cambi in corsa. Sette e Pinali sono rientrati molto bene, io credo abbiano fatto un grandissimo lavoro sia lo staff fisio che il preparatore».

Stasera alle 19.00 si terrà la presentazione delle nuove divise da gioco della Serie A2 del Cuneo Volley presso il negozio “Il Podio Sport” di Madonna dell’Olmo, con Capitan Sottile, Pinali, Cavaccini e Oberto che indosseranno i quattro modelli della stagione 2024/2025 disegnati da Inmente e realizzati da Macron.

Mercoledì 25 settembre, invece, il Cuneo Volley scenderà in strada nel cuore della Città di Cuneo per la “Presentazione della stagione 24/25” con ritrovo dalle 18.30 in via Roma dal “Caffè Bruno” per poi partire alle ore 19.00 in un unico movimento biancoblù verso piazza Galimberti. Sul palco ad attendere l’arrivo del “mondo” Cuneo Volley, la giornalista di Sky, Eleonora Cottarelli, che presenterà la serata.

Vi ricordiamo che è attiva la prevendita online su Liveticket degli abbonamenti alla stagione 2024/2025 della Serie A2 MA Acqua S.Bernardo Cuneo e che dal lunedì al sabato, negli orari di apertura del negozio, potrete anche acquistarli da “Energia Pulita” in c.so Nizza, 29 a Cuneo.

MA Acqua S.Bernardo Cuneo - Chênois Geneve Volleyball 4-0

(25-20/25-18/25-20/25-21)

MA Acqua S.Bernardo Cuneo: Sottile (K) 3, Pinali 9, Volpato 5, Codarin 8, Sette 14, Allik 12; Cavaccini (L1); Mastrangelo, Brignach 4, Compagnoni, Agapitòs, Oberto. N.e. Malavasi, Chiaramello. All.: Matteo Battocchio. II All.: Matteo Morando.

Ricezione positiva: 71%; Attacco: 43%; Muri 11; Ace 4.

Chênois Geneve Volleyball: Peslac 3, Norris 11, Sanches 6, Kovacevic 4, Kurik 9, Djokic 10; Del Valle (L1); Douib. N.e. Geneux. All.: Carlos Carreno Cejudo. II All.: Fahed El Bahri.

Ricezione positiva: 50%; Attacco: 34%; Muri 5; Ace 7.

Durata set: 25’, 23’, 22’, 24’. Durata totale: 94’.

MA Acqua S.Bernardo Cuneo - Chênois Geneve Volleyball 4-0

(26-24/25-18/25-21/25-19)

MA Acqua S.Bernardo Cuneo: Sottile (K) 1, Pinali 4, Volpato 8, Compagnoni 6, Sette 3, Malavasi 8; Cavaccini (L1); Codarin 8, Agapitòs 7, Oberto, Mastrangelo, Brignach 14, Allik 7, Chiaramello 2. All.: Matteo Battocchio. II All.: Matteo Morando.

Ricezione positiva: 66%; Attacco: 43%; Muri 9; Ace 6.

Chênois Geneve Volleyball: Kauling 3, Norris 5, Sanches 7, Kovacevic 9, Kurik 11, Djokic 7; Del Valle (L1); Douib 1, Peslac 1, Geneux. All.: Carlos Carreno Cejudo. II All.: Fahed El Bahri.

Ricezione positiva: 57%; Attacco: 31%; Muri 5; Ace 5.

Durata set: 25’, 24’, 30’, 21’. Durata totale: 100’.