BEA Chieri, Erowa September Cup: Sanmaurense Pavia vince il torneo, buoni segnali dai Leopardi

Nella prima semifinale, la Sanmaurense Pavia ha la meglio sul CUS Torino, in una gara molto emozionante fino all’ultimo. Dopo un inizio un po’ restio, la squadra lombarda riesce a uscire e a prende un vantaggio rassicurante. Il CUS prova a rimanere a contatto, ma la solidità della squadra di coach Fossati impedisce la rimonta. Nella seconda semifinale, la Varese Basketball Academy conquista il posto per la finale. Dopo tre periodi dove i ragazzi di coach Conti tengono botta contro la fisica squadra lombarda, i ragazzi di coach Danna prendono il largo nell’ultima decina.

La domenica, invece, è tempo di finali. Alle ore 18:00, al PalaEinaudi di Moncalieri, BEA Chieri e CUS Torino si sfidano per la finale 3/4° posto. Nel rematch della serie playoff della passata stagione, si assiste a una partita molto avvincente, con continui tira e molla tra le due squadre. Come nella semifinale, i Leopardi mantengono il risultato a contatto fino al termine del terzo periodo, poi gli universitari riescono a colpire con continuità da lontano, prendendo un vantaggio rassicurante.

Ancor più emozionante la finalissima tra Sanmaurense Pavia e Varese Basketball Academy. Dopo una partenza che favorisce la squadra di coach Danna, premiando la maggiore fisicità dei varesini, Pavia riesce a prendere le misure. Seini fa la differenza sotto le plance per Varese, mentre Mascherpa in cabina di regia è fondamentale per la squadra di coach Fossati. Nell’ultimo periodo è proprio il playmaker di Pavia, insieme a un buon apporto da parte di Bruciamonti e Crimeni, a portare i giocatori in maglia rossa a vincere l’Erowa September Cup.

La due giorni di basket ha portato a Chieri e Moncalieri un livello di gioco elevato, offrendo un gustoso anticipo di una stagione che si prospetta entusiasmante al PalaEinaudi. BEA Chieri esprime il proprio ringraziamento alle società partecipanti per la collaborazione durante la manifestazione e a tutto il pubblico che ha riempito il palasport, contribuendo al successo dell’evento.

Di seguito, i tabellini delle gare:

SANMAURENSE PAVIA – CUS TORINO 78-69

PAVIA: Ragni 8, Biraghi 7, Gatto 7, Gavoni 3, Gualandi 2, Bruciamonti 11, Alemanno, Mascherpa 11, Maghet 12, Pucci 6, Crimeni 11, Correggi N.E. All Fossati

CUS TORINO: Porcella M. 14, Trinchero 7, Marangon 10, Porcella An. 1, Barbaria 1, Mortarino 17, Fontanarosa, Pietra 12, Paletto, Venezia 6, Cappelletti. All Porcella Al.

VARESE ACADEMY BASKETBALL – BEA CHIERI 89-67

VARESE: Veronesi 7, Sartori 10, Angelori 6, Gandini, Natola 2, Nanteh 11, Lunardi 14, Pinzi 6, Moltrasio 2, Ewanke 4, Seini 19, Moranzoni 2. All. Danna

BEA: Amadu 10, Ruà, Nebiolo 9, Musto 11, Pagano, Stiffi 6, Okoro 8, Drame 8, Galliera Ricci 3, Viggiano 2, Moris 3, Gatti 2. All. Conti

Finale 3/4° Posto

BEA CHIERI – CUS TORINO 59-74

BEA: Amadu, Ruà 2, Nebiolo 6, Musto 13, Pagano, Stiffi 3, Okoro 4, Drame 10, Galliera Ricci 4, Viggiano 5, Moris, Gatti 8. All. Conti

CUS: Trovato, Pietra 6, Porcella M. 11, Trinchero 11, Mortarino 30, Porcella A. 11, Marangon 5, Barbaria, Venezia, Fontanarosa, Paletto N.E. All. Porcella

Finale 1/2° Posto

SANMAURENSE PAVIA – VARESE ACADEMY BASKETBALL 71-57

PAVIA: Ragni 8, Gatto 7, Gavoni 6, Passera, Gualandi 2, Bruciamonti 14, Mascherpa 17, Maghet 8, Pucci, Crimeni, Biraghi N.E. All. Fossati

VARESE: Veronesi 13, Sartori 5, Angelori 5, Parola, Giani, Natola, Nantah 5, Lunardi 5, Pinzi 7, Moltrasio, Ewanke, Seini 18. All. Danna