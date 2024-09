Derthona Basket, info su modalità di adesione al pullman per le partite con Cremona e Chemnitz

Derthona Basket comunica che anche per la stagione 2024/25 saranno messi a disposizione per i tifosi pullman gratuiti a/r da Tortona a Casale Monferrato per assistere alle partite casalinghe di Serie A e Basketball Champions League della Bertram Derthona al PalaEnergica Paolo Ferraris, con partenza dal piazzale antistante il PalaCamagna di Tortona e ritorno al termine dei match sempre al PalaCamagna. Il servizio partirà subito con il doppio turno interno consecutivo che apre la stagione delle gare ufficiali della Bertram, attesa in sequenza dal debutto in Serie A Unipol contro la Vanoli Cremona di domenica 29 settembre alle ore 17 e da quello in Basketball Champions League contro il Niners Chemnitz di mercoledì 2 ottobre alle ore 20:30.

ORARIO E PRENOTAZIONE PULLMAN vs CREMONA

La partenza dei pullman è in programma alle ore 15 di domenica 29, con ritrovo alle ore 14:45.

Per le prenotazioni compilare e inviare il form online

La scadenza per le prenotazioni è fissata per giovedì 26 settembre entro le ore 19. Per la conferma sulla disponibilità del posto verrà inviata una mail agli aderenti entro le ore 12 di sabato 28 settembre.

ORARIO E PRENOTAZIONE PULLMAN vs CHEMNITZ

La partenza dei pullman è in programma alle ore 18:30 di mercoledì 2 ottobre, con ritrovo alle ore 18:15.

Per le prenotazioni compilare e inviare il form online

La scadenza per le prenotazioni è fissata per lunedì 30 settembre entro le ore 17. Per la conferma sulla disponibilità del posto verrà inviata una mail agli aderenti entro le ore 18 di lunedì 30 settembre.