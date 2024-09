Olimpo Basket presenta le squadre

Sabato si terrà ad Alba una grande presentazione con tutte le squadre di basket delle tre società Olimpo Basket Alba , Campus Piemonte e Twin Towns (minibasket femminile e maschile, settore giovanile femminile e maschile e le tre prime squadre). Sarà un evento speciale ed importante in un palazzetto che si annuncia gremito in ogni ordine di posto. Durante l’intervallo della partita amichevole tra Serie D Olimpo e Serie C Campus, sfileranno in campo tutte le squadre femminili e maschili di minibasket, settore giovanile e prime squadre delle tre società Twin Towns, Olimpo e Campus.

Sarà un’occasione speciale in cui, per la prima volta, i tre club si trovano insieme in amicizia per festeggiare i risultati raggiunti e per augurare a tutti una buona stagione sportiva 2024-25!

A corollario della serata si terrà una sfida amichevole, come detto sopra, tra la prima squadra Campus (che giocherà in U19 eccellenza e Serie C) e quella Olimpo (Che giocherà U19 Gold e Serie D).

L’appuntamento è sabato 28 settembre alle ore 17 per l’inizio della partita, poi nell’intervallo seguirà la presentazione di tutte le squadre.

Vi aspettiamo numerosi per un pomeriggio di divertimento e amicizia!