Non c'è sosta per il moto club Alfieri di Asti, che questo fine settimana sarà nuovamente impegnato su più fronti. Domenica, infatti, andrà in scena la quarta prova del Campionato regionale di enduro a Cassinelle (Alessandria).

Sabato e domenica, inoltre, si terrà anche una nuova tappa del Trofeo Mario Ferrero di mini enduro, a Vestone. (Brescia). Parteciperanno Marco Chieregato (Senior), Marco Orsi (125 mini), Bartek Scarfiello (Senior) ed Edoardo Marchisio (Cadetti).