Il Cuneo Volley nel cuore della Città, con la Città nel cuore

Grazie a tutto il “ movimento biancoblù ”, che con la stessa passione con cui vive la stagione pallavolistica, nella serata di ieri (mercoledì 25 settembre) si è riunito nel cuore della Città di Cuneo, percorrendo via Roma al ritmo dei tamburi dei giovani allievi della Banda di Bernezzo , fino ad arrivare in p.zza Galimberti location della “ Presentazione stagionale 2024/2025 ” del Cuneo Volley e del progetto Fiöi e Fie.

Una serata fresca e divertente, condotta in modo superlativo da Eleonora Cottarelli, giornalista di Sky Sport che il Club cuneese, ormai ritiene parte del movimento stesso.

Ad aprire la serata, i saluti della prima cittadina Patrizia Manassero, a cui è seguito l’inizio del racconto virtuale di “una giornata tipo al palazzetto il giorno della partita casalinga”.

Il primo set è stato caratterizzato dalla presentazione, da parte del direttore generale Davide Bima di alcune novità, tra cui l’accordo con Federbimbi che permetterà di fornire il servizio di intrattenimento dei bambini al palazzetto durante le gare, la convenzione con l’Oktoberfest per la prima giornata in casa il 12 settembre e il prosieguo della collaborazione con Cuneoginnastica e Aster Cheer nel spettacolarizzare gli intervalli dei set. L’impegno nella campagna contro la violenza sulle donne, proseguirà, con la partecipazione al weekend speciale dell’8-10 novembre, che interesserà il Cuneo Volley, la Cuneoginnastica e la Stracôni. A chiudere questo primo set della serata, l’esibizione Aster Cheer di fronte al pubblico, con evoluzioni mozzafiato.

Il secondo set ha visto la presenza del presidente Gabriele Costamagna, che sulle note di “Amandoti” ha raggiunto la conduttrice sul palco e ricordato la nascita del claim “AMAMI ANCORA” per la campagna abbonamenti della serie A2. Dopodiché l’intervento dei Title sponsor MA Decorazioni e Acqua S.Bernardo nelle persone di Danjel Martini ed Edoardo Biella.

Il terzo set è stato davvero “giocato” con tanto di rete da pallavolo e pallone, si sono sfidati da una parte Claudia Martin delegato Coni Cuneo in coppia con Paolo Bongioanni assessore Regione Piemonte versus il duo composto da Mauro Bernardi consigliere della Fondazione CRC e Diego Bressi assessore allo sport del Comune di Busca. I quali si sono cimentati prima nel gioco della pallavolo e poi in cultura generale della pallavolo cuneese, rispondendo a domande specifiche. In palio, la salita sul palco per primi allo scopo di portare i saluti personali e degli enti e/o istituzioni rappresentate.

Il quarto set ha visto susseguirsi sul palco le varie realtà sportive di cui è formato il movimento biancoblù: il Cuneo Sitting Volley con il capitano Orazio Tallarita convocato dalla Nazionale insieme a Roberto Dalmasso, i Fiöi e lo staff del settore giovanile Cuneo Volley di cui è stato lanciato il profilo Instagram dedicato @cuneovolleyfioi, con la pubblicazione del primo reel di presentazione, il Volley Busca femminile dalla serie D al minivolley insieme ai tecnici ed infine le giovanissime atlete del Volley Cervasca accompagnate dalla loro allenatrice.

Il tie-break, quello che tiene sempre tutti con il fiato sospeso, non ha deluso, anche in piazza ha fatto sgranare occhi, accelerare i battiti ed emozionarsi. Il collegamento live con l’A2, in arrivo sopra il nuovissimo pullman della Gunetto Autolinee, personalizzato con grafiche Cuneo Volley by Inmente e realizzato da CoLoRo. Il bus è salito sulla piazza, andando a parcheggiarsi a lato del palco per essere ammirato dal pubblico e dar modo alla squadra e allo staff della MA Acqua S.Bernardo Cuneo di scendere e salire direttamente sul palco chiamati dalla voce dello speaker Mario Piccioni, proprio come accade durante le partite al palazzetto. La foto al completo dell’A2 è stata accompagnata dal coro dei Blu Brothers presenti in piazza e cantato anche sul palco dal team. A chiudere la serata l’Inno del Cuneo Volley, cantato da Serena Garelli.

Il presidente Costamagna ha così commentato la serata: «Siamo orgogliosi di aver portato Cuneo Volley nel cuore della città, nelle sue vie e in Piazza Galimberti, per mostrare il movimento che siamo riusciti a creare in questi anni. Questa serata rappresenta non solo la presentazione della nostra squadra, ma anche la forza della nostra comunità, fatta di passione, impegno e spirito di appartenenza. Ci aspetta una stagione impegnativa, e ci saranno momenti di difficoltà. In quei momenti sarà importante ricordarsi di questa serata, della carica e del sostegno delle persone che ci circondano e che fanno parte del nostro movimento; è grazie a loro che potremo superare ogni ostacolo senza perderci d’animo. Insieme, possiamo raggiungere grandi traguardi».

Un ringraziamento speciale a tutti i fotografi, videomaker, social, tecnici audio, luci e immagini che hanno catturato ogni frame della serata, dando colore e calore alla scaletta. Grazie ai volontari e alle famiglie che ci sostengono in ogni momento. Grazie alla Città di Cuneo, che è fonte di ispirazione per il Club e allo stesso tempo sostegno incondizionato al mondo della pallavolo.

Il prossimo appuntamento è per sabato 28 settembre alle ore 17.00 al palazzetto dello sport di Cuneo per l’ultimo test match della pre season contro Cantù, che sarà anche, sabato 12 ottobre alle ore 19.00, il primo avversario in casa della regular season.