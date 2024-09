FIBS: Accademia Piemonte, sono 18 gli atleti selezionati

Lo staff tecnico dell'Accademia Piemonte ha comunicato la lista degli atleti, che prederanno parte al corso 2024-2025. Sono 18 quindi i cadetti che dal prossimo 24 ottobre fino al 4 marzo 2025, ogni week-end si alleneranno nello stadio del baseball di Torino. Lavoro specifico in campo ed in palestra per i migliori prospetti regionali, i quali saranno alle strette dipendenze di uno staff tecnico d'eccellenza, che li aiuterà nella loro crescita sportiva.