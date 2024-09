Fulgor Basket: presentata la nuova divisa per la stagione 2024-2025

Ieri sera, presso Sportway a Gravellona Toce, la Paffoni Fulgor Basket ha presentato la nuova divisa per la stagione 2024-2025. A condurre la serata Daniele Piovera, che dopo l’introduzione e il ringraziamento agli sponsor presenti, ha passato il microfono al presidente Angelo Nigro: «È bello trovarsi qui a pochi giorni dall’inizio, ringrazio Sportway e la famiglia Parodi per l’ospitalità. La maglia, sembra un eufemismo, va sudata. La maglia rappresenta quello in cui crediamo, il progetto che tifiamo e seguiamo. Da domenica i ragazzi sono sicuro che la onoreranno e porteranno in tutta Italia con grande orgoglio».