CUS Torino Basketball: presentate la serie C maschile e femminile

Si è svolta questa mattina presso la sede del Centro Universitario Sportivo torinese di via Braccini 1 la conferenza stampa di presentazione delle due formazioni del CUS Torino Basketball : Serie C Nazionale Maschile e Serie C Regionale Femminile , novità assoluta per il Centro Universitario Sportivo torinese .

Alla presenza di istituzioni, sponsor e appassionati, il CUS Torino ha ufficialmente presentato i roster delle due squadre che rappresenteranno lo sport universitario torinese nella prossima stagione sportiva. Un momento importante, che ha segnato l’inizio di un nuovo capitolo per entrambe le formazioni, pronte ad affrontare le sfide che le rispettive competizioni riserveranno.

Sono intervenuti alla conferenza stampa il Presidente del Centro Universitario Sportivo torinese Riccardo D’Elicio, il responsabile della sezione basket e consigliere CUS Torino Davide Campanelli ed il Presidente del Comitato Regionale piemontese della Federazione Italiana Pallacanestro Gianpaolo Mastromarco.

DICHIARAZIONI

Queste le parole del Presidente CUS Torino Riccardo D’Elicio:«Lo sport universitario da sempre coniuga formazione e storia. Il basket è una delle sezioni storiche del CUS Torino, sono quindi orgoglioso di presentare questo gruppo e la novità della stagione 2024/2025: la formazione di serie C femminile, un modello di studentesse sportive universitarie. Inoltre un’esperienza motivazionale unica per gli atleti universitari iscritti al Politecnico di Torino è stata anche la partecipazione agli EUSA (European University Sports Association), che si sono svolti nel mese di luglio in Ungheria. Oggi voglio ringraziare gli sponsor che ci sostengono, i dirigenti, lo staff e i ragazzi che faranno parte di questa splendida avventura».

Il Presidente del Comitato regionale piemontese della Federazione Italiana Pallacanestro Gianpaolo Mastromarco ha portato il suo saluto e ha elogiato l’importante lavoro svolto dal CUS Torino nel promuovere lo sport a livello giovanile e universitario: «È sempre un grande piacere partecipare agli inizi di stagione delle formazioni piemontesi. Il CUS Torino rappresenta non soltanto una società storica della nostra Regione, ma anche un’eccellenza della pallacanestro piemontese. Nel corso degli anni avete saputo cambiare, crescere e migliorare, sempre mettendo in primo piano i valori del rispetto e della passione. La novità della Serie C Femminile vi rappresenta alla perfezione in termini di lungimiranza e sono sicuro che saprà darvi importanti soddisfazioni. Vi auguro il meglio e vi faccio un grande in bocca al lupo per questa nuova sfida».

Il responsabile della sezione basket e consigliere CUS Torino Davide Campanelli ha evidenziato le ambizioni per la stagione 2024: «Abbiamo detto, fin dal nostro primo anno, che volevamo fare un passettino per volta, per migliorare e portare avanti un lavoro importante. Nel maschile abbiamo allestito un'ottima squadra, gli obiettivi di mercato sono stati centrati in pieno, prima di tutto per i valori umani dei componenti, per passare al loro impegno universitario e scolastico, ed arrivare naturalmente a quello sportivo. Quella che abbiamo davanti sarà una stagione lunga e impegnativa, il futuro e il risultato lo decideremo insieme, attraverso il lavoro fatto in campo e fuori, con la certezza di una società forte e presente che lo supporta. Lo staff, confermatissimo, saprà indicare al meglio la via. Il campionato di Serie C nazionale sarà una gran bella prova e ci stiamo preparando al meglio per affrontare squadre forti e ambiziose. Non vogliamo essere da meno. Dall'ennesima intuizione del nostro presidente, Riccardo D'Elicio, all'inizio della scorsa estate, abbiamo avuto l'opportunità di formare una prima squadra femminile, composta, per la maggior parte, da ragazze universitarie. Un treno che non potevamo perdere e ci siamo messi subito all'opera per creare per loro le migliori condizioni affinché possano vivere la sezione basket e il CUS Torino, più in generale, come casa loro. Ci siamo iscritti al campionato di serie C regionale, a breve conosceremo le nostre avversarie, e non vediamo l'ora di metterci all'opera. Cosa ci riserverà il futuro lo scopriremo strada facendo: come per la squadra maschile, un passo per volta. Entrambi i gruppi avranno due grandi compiti. Il primo è divertirsi e far divertire; il secondo è quello di essere di esempio per i giovani e le famiglie dei tesserati e non, che li seguiranno. Il logo del CUS Torino, che porteranno sulle maglie, è prestigioso e va onorato, rispettato e portato in giro con stile e orgoglio».

Successivamente, coach Alessandro Porcella ha commentato: «Siamo stati inseriti in un girone che comprende anche squadre liguri e toscane, tutte di blasone, e le lunghe trasferte saranno un ulteriore fattore di cui tenere conto: poi rispetto allo scorso anno la formula del torneo sarà più impegnativa e il livello tecnico superiore. Saranno ben nove le formazioni che non abbiamo incontrato nella scorsa stagione, questo fa sì che non vi siano al momento dei chiari punti di riferimento sui valori in campo, ma rende nello stesso tempo stimolante l'avventura che ci attende. Partiamo dall'obiettivo di base che ci diamo tutti gli anni: fare meglio del campionato precedente, cosa che finora ci è riuscita bene sia in termini di risultato che di crescita dei nostri ragazzi. In estate la società non è stata a guardare e ha innestato su un roster già rodato tre elementi di sicuro valore che ci permetteranno di presentarci ai nastri di partenza consapevoli di poter recitare la nostra parte. La squadra è formata da un buon mix di giovani che hanno maturato esperienze importanti e giovanissimi chiamati ad essere protagonisti. Come sempre la nostra ambizione non si limiterà soltanto all'aspetto agonistico e metterà ancora al centro i progetti accademici e scolastici dei ragazzi».

Queste le parole di coach Andrea Mangione: «All'inizio della stagione manca poco più di un mese e, ne siamo certi, il CUS Torino rappresenta, ancora prima di iniziare, la vera sorpresa del basket femminile cittadino. La società, una delle più importanti e storiche del panorama cestistico piemontese, torna ad abbracciare il mondo femminile dopo molti anni di assenza. Una scommessa fortemente voluta dal presidente D’Elicio al quale va il nostro più sentito ringraziamento. Una ventina di ragazze, molte delle quali universitarie, avranno la possibilità di portare avanti un progetto nato quasi per caso, continueranno a giocare insieme e condivideranno la loro passione per la palla a spicchi con entusiasmo, gioia e grande partecipazione. E questo è solo l'inizio…»

ROSTER 2024

Serie C Nazionale Maschile

Porcella Matteo 2003, Playmaker - Scienze delle Attività Motorie e Sportive

Trovato Matteo 1996, Centro

Pietra Carlo 2003, Ala Piccola - Economia Aziendale

Conti Federico 2001, Ala Grande - Ingegneria Meccatronica

Trinchero Giorgio 2000, Ala Grande - Scienze dello Sport

Mortarino Pietro 2002, Guardia - Ingegneria Fisica

Porcella Andrea 2005, Ala Piccola - Economia Aziendale

Barbaria Samuele 1994, Centro

Marangon Davide 2002, Ala Piccola - Ingegneria Aerospaziale

Venezia Diego 2006, Ala Piccola - Liceo

Paletto Riccardo 2006, Playmaker - Liceo

Fontanarosa Filippo 2006, Ala Piccola - Liceo

ALLENATORE: Porcella Alessandro

ASS. ALLENATORE: Giovanniello Giuseppe

PREP. ATLETICO: Sorgetti Gianluca

Serie C Regionale Femminile

Mura Virginia, 1988

Serra Giulia, 1988

Rossi Sabrina, 1989

Santuz Enrica, 1990

Airaldi Arianna, 1991

Faoro Alice, 1994

Rinaudo Federica, 2003 - Lingue e Culture per il Turismo

Dandachi Maya, 2004 - Ingegneria Meccanica

Ferro Letizia, 2004 - Medicina e Chirurgia

Manca Laura, 2004 - Ingegneria Biomedica

Mauro Rebecca, 2004 - Scienze delle Attività Motorie e Sportive

Novara Giada, 2004 - Economia Aziendale

Pozzo Chiara, 2004 - Ingegneria Gestionale

Carapezza Giulia, 2005 - Ingegneria Gestionale

Gaspardo Giorgia, 2005 - Scienze della Formazione

Idehen Favour, 2005 - Economia Aziendale

Lepore Sofia, 2005 - Fisica

Rospo Ludovica, 2005 - Ingegneria Energetica

Artioli Sofia, 2006 - Liceo

Sirbu Anda, 2006 - Liceo

ALLENATORE: Mangione Andrea

ASS. ALLENATORE e PREP. ATLETICO: Cortese Samuele