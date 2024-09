BEA Chieri: benvenuti Federico Ruà, Vittorio Pagano e Samuel Amadu!

Il cognome Ruà è già noto ai tifosi arancioneri: quest’anno sarà Federico, fratello di Edoardo, l’anno scorso in maglia BEA, a vestire la casacca dei Leopardi. La carriera di Federico parte dalla Ginnastica Torino, dove ha giocato fino all’Under 14 Èlite. In Under 15 Eccellenza veste la maglia del CUS Torino e nell’anno tra le due categorie partecipa alla selezione del Piemonte per il Trofeo delle Province. Dopo l’Under 16 e l’Under 17 Eccellenza al CUS, Ruà passa a Basket Torino, dove milita in U19 Eccellenza e, parallelamente, alla Ginnastica Torino in Serie C Silver. Federico ha anche partecipato al roster della Serie A2 gialloblù, con 5 presenze a referto.

Le prime parole di Ruà dopo la firma con BEA: «Sono entusiasta e grato di arrivare a Chieri, non vedo l’ora di testarmi in questo nuovo campionato. Non vedo l’ora di conoscere meglio lo staff, la squadra e vedere il nostro pubblico!»

Pagano è cresciuto nel settore giovanile della Pallacanestro Moncalieri. Classe 2006, ha vestito i colori gialloblù per tutto il suo percorso giovanile, eccezion fatta per l’Under 15 e l’Under 17 dove ha partecipato al progetto Campus Piemonte. Ala dalle ottime doti atletiche, si affaccerà quest’anno per la prima volta ai campionati senior giocando parallelamente anche con le formazioni giovanili arancio-nere.

Le prime parole di Pagano dopo la firma con BEA: «Ringrazio BEA Chieri per questa opportunità. Inizio con entusiasmo questa nuova avventura, spero di poter dare il mio contributo alla squadra e di poter fare nuove esperienze in un campionato senior».

Ultimo, ma non per importanza, Samuel Amadu: la sua carriera parte con la Fiat Torino, per poi trasferirsi a Novipiù Campus Piemonte sotto la guida di coach Federico Danna. Successivamente veste i colori della Pallacanestro Moncalieri, prima di approdare a Collegno Basket dove conquista l’interzona nella categoria Under 19 Gold.

Le prime parole di Amadu dopo la firma con BEA: «Sono carico e motivato per questa nuova stagione. So che posso dare una grande mano a questa squadra e lo farò con tanto duro lavoro».

«Sono tre ragazzi molto giovani che faranno parte del roster della prima squadra, rientrando anche nel nostro percorso di sviluppo di giovani a cavallo della fine dell’attività giovanile e quella senior – commenta il General Manager Salvatore Morena – Vittorio sarà anche protagonista nella nostra U19 e nella nostra DR2. Abbiamo cercato di sviluppare una settimana adatta a sviluppare il loro gioco dal punto di vista tecnico. Si sono avvicinati al nostro progetto in questo ultimo tratto del settore giovanile, proveremo a fargli fare il salto definitivo. Sono sicuro che avranno voglia di mettersi al lavoro e di fare tanto, per provare a portare un mattoncino alla causa e qualcosa in più anche a livello personale. Vogliamo che BEA sia il posto adatto per raggiungere questi obiettivi».