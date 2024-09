Reale Mutua Torino: domenica la prima di campionato in casa contro Tezenis Verona

Comincia il campionato di Serie A2 Old Wild West 2024/25 , con la Reale Mutua Basket Torino di coach Boniciolli che scenderà in campo davanti al pubblico di casa per la prima giornata contro la Tezenis Verona. Appuntamento questa domenica, 29 settembre , alle ore 18.00 al Pala Gianni Asti (Parco Ruffini, Torino).

QUI TORINO – SI COMINCIA

Si può dire che questo weekend inizierà ufficialmente la “new era” gialloblù, come è stata definita in sede di campagna abbonamenti, con tanti nuovi protagonisti – a partire dalla guida tecnica – che difenderanno i colori di Torino nella stagione 2024/25. La preparazione è stata fondamentale per consolidare la chimica di un gruppo sostanzialmente nuovo e le amichevoli sono state utili allo staff tecnico per avere indicazioni e spunti per preparare al meglio la squadra in vista dell’appuntamento di questa domenica. La Reale Mutua potrà fare affidamento su quanto di buono è stato visto in preseason, come il rendimento del duo straniero formato da Ife Ajayi e Kevion Taylor – rispettivamente 18.8 e 16.5 punti di media in precampionato – il potenziale difensivo mostrato ad esempio contro la Vanoli Cremona (formazione di Serie A), e la voglia di non arrendersi mai da parte del gruppo.

L’ANALISI PREPARTITA DELL’ASSISTANT COACH ALESSANDRO IACOZZA

«L’esordio contro Verona rappresenta per noi una grandissima sfida iniziale. Giochiamo contro una squadra che, oltre allo staff tecnico, ha confermato 5 giocatori dall’anno scorso più i giovani Airhienbuwa e Mbacke, che nel precampionato hanno fatto benissimo mettendosi in mostra. A questo gruppo hanno aggiunto due atleti americani di grande esperienza e qualità tecniche (Cannon e Pullen) e due ragazzi molto interessanti (Palumbo e Faggian). Conosciamo la difficoltà del match ma siamo consapevoli che quest’anno saranno tutte sfide difficili, da affrontare senza timori, consapevoli e confortati dalla qualità e dalla quantità del lavoro che ogni volta produciamo sin dal primo giorno di raduno. L’esordio in casa sarà sicuramente importante perché potremo contare sul supporto dei nostri tifosi e di tutto il pubblico che verrà a vederci».

GLI AVVERSARI

La prima giornata vedrà la Reale Mutua di fronte ad un avversario di alto valore come la Tezenis Verona di coach Alessandro Ramagli. Una squadra che sta dando continuità al suo progetto, confermando gran parte del gruppo italiano che nella scorsa stagione aveva raggiunto la semifinale playoff (persa contro la corazzata Trapani Shark). Coach Ramagli potrà quindi contare ancora su giocatori di esperienza come Lorenzo Penna, Ethan Esposito e Giulio Gazzotti. Liam Udom ha mostrato un’importante crescita nella passata stagione e sarà chiamato nuovamente ad un ruolo da protagonista. Esperti e di grande talento i due atleti americani: Jacob Pullen è un giocatore dal curriculum di grande spessore, protagonista anche ai massimi livelli della pallacanestro europea, che ha deciso di scendere in Serie A2 dopo aver vinto le Final Eight di LBA con Napoli; Jalen Cannon è un veterano della categoria, un lungo “undersize” che porta esperienza e fisicità nel pitturato. Attenzione anche ai giovani di prospettiva che possono contribuire fin da subito: Leonardo Faggian, Mattia Palumbo, Falilou Mbacke e Theo Airhienbuwa.

INFO BIGLIETTI

Biglietti disponibili online su Vivaticket oppure al Pala Gianni Asti domenica (giorno della partita) dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 16.30 fino all’inizio della partita. Tariffe intere a partire da 15 euro, con sconto del 50% per gli Under 14 e riduzioni anche per Under 25 e Over 65. I bambini fino ai 6 anni non pagano il biglietto.

DIRETTA STREAMING

La partita sarà visibile in diretta streaming su LNP Pass (su abbonamento). Inoltre, saranno forniti aggiornamenti quarto per quarto sui canali social di Basket Torino (@basket_torino su Instagram e Basket Torino Official su Facebook).