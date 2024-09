Monferrato Basket, ci siamo: la prima di campionato sarà contro Fiorenzuola

La squadra di coach Lorenzo Dalmonte ha mantenuto, oltre che la guida tecnica, l'ossatura del roster che ha conquistato sul campo la promozione in B Nazionale la passata stagione, andando ad inserire innesti mirati. Su tutti spicca l'ala forte Ozren Pavlovic, croato che occuperà lo slot da "non formato" prelevato in estate dall'Inter Bratislava, dove nell'ultima stagione ha prodotto 19.2 punti e 7.1 rimbalzi di media. Pavlovic, classe '94 e 203 cm di altezza, ha già confermato nella pre season tutte le sue qualità. Luca Galassi play/guardia da Faenza e Matteo Negri guardia/ala da Fabriano sono gli altri due volti nuovi, entrambi giocatori che conoscono bene la categoria. Insieme a capitan Bottioni sono stati confermati gli esterni Venturoli, Voltolini e Gaye, l'ala Angelo Guaccio e i lunghi Magaye Seck e Ilija Biorac. Da valutare l'impiego e il minutaggio di Galassi e Voltolini fermi ai box nelle ultime uscite.

I ragazzi di coach Fabio Corbani sono pronti, dopo una buona serie di amichevoli e tornei i rossoblù si apprestano al debutto davanti al proprio pubblico. Simone Vecerina è ritornato in campo per alcuni minuti già nell'ultimo scrimmage contro Treviglio e sarà della partita. È ora di fare sul serio!

Sabato sarà ancora possibile sottoscrivere la tessera di abbonamento stagionale "Un Viaggio Insieme" presso il Monferrato Basket Store negli orari di apertura e prima della palla a due.

Mauro Zambelli - Primo Assistente Novipiù Monferrato Basket: «Sarà una partita molto interessate tra due squadre con assetti molto diversi. Fiorenzuola è una squadra leggera con grande capacità di tiro da 3 punti con Pavlovic, 4 atipico, miglior giocatore della loro pre season e sicuramente sarà l'insidia numero uno. Non va sottovalutata però anche il resto della squadra che con coach Dalmonte porta avanti un progetto al secondo anno. Arriveranno agguerriti e vorranno far valere il loro gioco veloce. Non ci tireremo indietro, anche a noi piace giocare in velocità, ma dovremo sfruttare il tonnellaggio maggiore vicino a canestro».

INFO BIGLIETTERIA

È attiva la vendita online sul portale Ticketmaster.it. L’acquisto del titolo di accesso fisico sarà possibile presso il Monferrato Basket Store venerdì 17-19.30, sabato dalle 10 alle 13 e dalle 16 fino all’inizio della gara.

MEDIA

La gara sarà trasmessa in diretta in streaming su LNP PASS e seguita con aggiornamenti in tempo reale sul canali social Monferrato Basket.