La fiaccola dei Torino 2025 FISU Games Winter vola a Rabat, in Marocco

La staffetta della fase internazionale che ha preso il via il 23 settembre a Bruxelles e oggi è a Rabat rientrerà in Italia con il passaggio da FISU a FederCUSI su Roma, dove è in programma un flashmob virtuale con tutti i CUS rappresentati dai 20 tedofori studenti/atleti ed ex provenienti dall’intero territorio in rappresentanza del movimento universitario e alla presenza delle massime cariche sportive italiane.

Da Roma il tour toccherà New York il 14 ottobre partecipando insieme al Governo italiano e alla Regione Piemonte alla parata del Columbus Day. Proseguiranno quindi le tappe istituzionali del Fiaccola con la data di Losanna in programma il 22 ottobre presso l’Università e l’Headquarter della FISU.

Il tour tornerà in Italia con le tappe di Trento del 29 ottobre, di Milano il 4 novembre e dell’8 e 9 novembre a Caivano e Salerno (organizzatore degli European University Games 2026), per poi, sempre nel mese di novembre, raggiungere le principali sedi degli Atenei Piemontesi e, a dicembre, arrivare nei Comuni ospitanti i Giochi.

Infine, la Fiaccola farà il suo ritorno a Torino il 13 gennaio 2025 in occasione della Cerimonia di Inaugurazione che darà l’inizio dei XXXII FISU World University Games Winter.