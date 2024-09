Chieri-Vakifbank è la finale di Una squadra per il sorriso

Nella prima semifinale il Vakifbank di Giovanni Guidetti ha regolato 3-1 Wash4green Pinerolo. Dopo un primo set appannaggio delle ragazze di Michele Marchiaro, concluso 25-23, le turche si sono aggiudicate 25-23, 25-22 e 25-19 i tre successivi set, tutti molto combattuti e incerti fino alle battute finali. In grande evidenza nel Vakifbank l’opposto Van Ryk e la schiacciatrice Markova, autrici rispettivamente di 25 e 18 punti. A Pinerolo non sono invece bastati 26 punti di Smarzek.

Nella seconda semifinali le padrone di casa della Reale Mutua Fenera Chieri ’76 si sono imposte 3-0 sull’Olympiacos.

Nei tre set coach Bregoli ha sempre schierato lo stesso sestetto iniziale, con un unico cambio nella terza frazione con Alberti al posto di Gray. Invariate le altre caselle con Van Aalen in palleggio, Gicquel opposto, Zakchaiou al centro, Skinner e Omoruyi in banda, Spirito libero.

Il primo set ha visto la formazione greca allenata da Lorenzo Micelli condurre le danze fino al 14-16, salvo subire nel finale la reazione delle biancoblù che hanno chiuso 25-23 a loro favore. Negli altri due set ha sempre condotto Chieri chiudendo 25-19 e 25-23.

Due i nomi in doppia cifra nel tabellino chierese: Skinner (13 punti) e Gicquel (12). Nell’Olympiacos in evidenza la schiacciatrice Abderrahim con 17 punti.

Domenica 29 settembre la finale per il terzo posto fra Pinerolo e l’Olympiacos inizierà alle ore 16, a seguire la finale per il primo posto fra Chieri e Vakifbank.

Tutto il ricavato del torneo verrà devoluto all’associazione Piccoli Passi Onlus per l’acquisto di un macchinario per la cura dei bambini ricoverati nel reparto di terapia intensiva neonatale dell’ospedale Sant’Anna di Torino.

Wash4green Pinerolo 1

Vakifbank 3

Parziali (25-23; 23-25; 22-25; 19-25)

WASH4GREEN PINEROLO: Cambi 5, Smarzek 26, Akrari 7, Cosi, Perinelli 10, Sorokaite 13; Moro (L); Olinga 2, Bracchi 2. N. e. Avenia, Sylves, Bussoli, D’Odorico, Rostagno, Di Mario (2L). All. Michele Marchiaro.

VAKIFBANK: Caliskan, Van Ryk 25, Gunes 5, Xinyue 6, Bosetti 9, Markova 18; Acar (L); Selin, Aykac, Cebecioglu 1, Kipp 2. N. e. Ozbay, Uyanik, Frantti, Defne, Akbay. All. Giovanni Guidetti.

NOTE: errori in battuta 10-14; servizi vincenti 6-6; muri vincenti 6-10.

Reale Mutua Fenera Chieri ’76 3

Olympiacos 0

Parziali (25-23; 25-19; 25-23)

REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76: Van Aalen 3, Gicquel 12, Zakchaiou 9, Gray 1, Skinner 13, Omoruyi 9; Spirito; Lyashko, Anthouli 2, Alberti 6, Carletti. N. e. Guiducci, Bujis, Rolando (2L). All. Giulio Cesare Bregoli.

OLYMPIACOS: Di Iulio 2. Kubura 9, Lamproussi 2, Farrol 9, Nizetich 6, Abderrahim 17; Artakianou; Lavda, Vanjak 5, Kalantatze 3, Fakopoulidou, Emmanouilidou 2, Sabati (2L). N. e. Dimitrou. All. Lorenzo Micelli.

NOTE: errori in battuta 5-13; servizi vincenti 1-4; muri vincenti 13-5.