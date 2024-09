La Bertram debutta nella Serie A 2024/25, domani arriva la Vanoli Cremona

Dopo oltre 40 giorni di preseason e 8 amichevoli di preparazione, per la Bertram Derthona è arrivato il momento dell’esordio nella Serie A Unipol 2024/25. Per il debutto per la quarta volta nella sua storia nel massimo torneo italiano, la squadra bianconera ospita la Vanoli Cremona nella sfida della 1ª giornata in programma domani, domenica 29 settembre, alle ore 17 al PalaEnergica Paolo Ferraris di Casale Monferrato. E’ la prima di una serie subito intensa di partite che da qui alla fine del mese di ottobre vedrà i Leoni scendere in campo per otto volte tra Serie A e Basketball Champions League. Due ex cremonesi in casa Tortona, Paul Biligha e Davide Denegri, quest’ultimo di freschissima appartenenza, mentre dall’altra parte Demis Cavina ritroverà il club allenato per tre stagioni.