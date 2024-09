Collegno Basket debutta in trasferta contro Pavia

Dopo una preseason intensa, in cui i giocatori di coach Comazzi hanno dimostrato grande impegno e dedizione per arrivare pronti all'inizio del campionato, Collegno Basket è pronto per il suo esordio nel Girone A

28 . 09 . 2024 19:52 2 min