L’Autosped BCC Derthona sconfitta da Venezia al debutto in Serie A1

Sconfitta al debutto assoluto in Serie A1 per l’Autosped Derthona, che all’Opening Day resta in gara per quindici minuti contro le campionesse d’Italia dell’Umana Reyer Venezia, prima di subire il progressivo allungo delle avversarie

28 . 09 . 2024 22:04 2 min