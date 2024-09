Una Bertram concreta batte Cremona nel debutto in Serie A con Kamagate in versione totem

Tortona scappa definitivamente negli ultimi cinque minuti di una partita in cui non è mai andata sotto nel punteggio e nella quale ha provato ad andare in fuga almeno un paio di volte raggiungendo la doppia cifra di vantaggio, sempre rintuzzate in breve tempo dagli ospiti cremonesi dell’ex Demis Cavina, restati in scia per oltre tre quarti di tempo e con un paio di possibilità di mettere la testa avanti nel corso della terza frazione.

Oltre Candi, indisponibile anche Gorham, ma nel settore lunghi la squadra di Walter De Raffaele ha potuto contare su un Ismael Kamagate da subito incontenibile e da 40 di valutazione, frutto di 23 punti (nuovo record nel campionato italiano per il pivot francese), 9 rimbalzi, 4 stoppate e 8 falli subiti, innescato anche e soprattutto dai passaggi di Tommy Kuhse (7 assist). Nel rush conclusivo il via alla fuga decisiva lo dà la difesa costringendo l’attacco lombardo a due infrazioni di 24” e Vital con la corsa a tutto campo per il 70-64 a -6’, poi a chiudere la contesa ci pensa il doppio fattore “K” della Bertram, con un passaggio inventato da Kuhse per l’ennesima schiacciata di Kamagate e poi con una percussione in proprio del play americano per il 74-64 che a 4’ dalla fine non è più stato messo in discussione dagli avversari.