Campionato Allieve Gold : ad un anno esatto, Eurogymnica torna a dominare

Infatti, in occasione della finale del Campionato Allieve Gold, ospitata a Saluzzo, cittadina in cui ha mosso i primi passi l'azzurrina Anna Russo, ginnasta di Eurogymnica attualmente componente della squadra nazionale Junior, hanno nuovamente brillato le stelline del club del presidente Nurchi, grazie a Matilde Viano, neo campionessa A4 che sabato ha raccolto il testimone di Sara Parante e Valentina Pelliciari, rispettivamente campionesse regionali nel 2022 e 2023.

La cuneese, ex Cuneoginnastica, bronzo lo scorso anno, ha bissato il successo di una settimana fa ad Alba andando a vincere con il punteggio di 97,650. Ottimo anche il rientro della compagna di scuderia Arianna Cortese, che dopo un infortunio, è salita sul secondo gradino del podio con il punteggio di 96,650.

EG festeggia anche per l'affermazione tra le Allieve 3 di Isabel Coconi Santoni (87,650), autrice di una gara coinvolgente e giocata da protagonista, in un testa a testa "famigliare " con la compagna di HDemia Denise Paradiso (84,300) di Sportgiocando. Nella stessa categoria, sfiora il podio anche Ginevra Gallizia (80,050).

Tra le Allieve 2, argento per la debuttante Stella Carminati (53,300) e ancora un quarto posto per Sofia Cianciolo tra le A1.

Per tutte queste ginnaste si spalancano dunque, con i migliori auspici, le porte della gara interregionale, la zona tecnica che darà poi l'accesso alla finale nazionale. Un collo di imbuto sempre rischioso, una gara da dentro o fuori che impone più di qualunque altra la massima concentrazione e una condizione perfetta.