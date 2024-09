Basket College Novara cala l’asso sul finale: in Serie C arriva Federico Fornara

E’ in entrata a pochi giorni dall’inizio del campionato di Serie C Federico Fornara, Guardia di 26 anni, già vincitore di tre campionati di Serie C, con esperienze in serie B a Domodossola ed Arezzo. E ancora tre campionati di serie C vinti a Domodossola, Arezzo e Pescara. Giocatore generoso e carismatico, è sempre risultato tra i migliori marcatori della serie C. Insomma un vero e proprio asso calato a pochi giorni dall’inizio del campionato dalla Società del Presidente Andrea Delconte, previsto a Biella il prossimo sabato 5 ottobre al PalaPajetta.

«Dopo il ritorno a casa di Francesco Malevolti per motivi di studio e volendo aspettare senza fretta Francesco Introini in ripresa da infortunio, non ci è parso vero poter parlare con Federico Fornara, giocatore che consideriamo esemplare dal punto di vista umano e quindi ideale per aiutare ogni giorno di più questo gruppo a crescere – commenta il Presidente di Basket College Novara Andrea Delconte. D’altronde già dalle prime amichevoli di campionato abbiamo dovuto constatare di quanto si alto il livello di questa nuova Serie C Interregionale rispetto allo scorso anno. Se da una parte siamo contenti di poter regalare una pallacanestro di qualità agli appassionati novaresi, dall’altra avevamo il dovere di trovare una soluzione quanto più idonea per non mettere oltremodo in difficoltà i giovani su cui abbiamo puntato e con i quali vogliamo aprire un ciclo».

Coach Dario Frasisti: «Considero l’arrivo di Federico Fornara un vero e proprio upgrade delle soluzioni di gioco alle quali stavamo lavorando. D’altronde è noto di quanto ci sia un gap da colmare con le squadre lombarde che spesso sotto un punto di vista fisico, tecnico e d’intensità si rivelano superiori alle piemontesi».

Conclude il nuovo arrivato Federico Fornara: «In questi giorni di primi Allenamenti al Basket College Novara ho ritrovato di colpo l’atmosfera che respiravo agli inizi della mia carriera di giocatore. Ripartire in questa squadra molto giovane dove tutti vogliono lavorare seriamente e duramente per emergere, mi ha donato un rinnovato entusiasmo in questa fase di riprogrammazione della mia carriera. Sono sicuro che insieme allo Staff Tecnico saremo in grado di trasformare con il lavoro in palestra questo gruppo di giovani e giovanissimi, in una squadra a cui non dare troppa confidenza, perché in grado giocarsela sempre e fino in fondo contro ogni avversario».