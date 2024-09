Collegno Basket: ottima prova a Pavia, nonostante la sconfitta!

Partita difficile per i ragazzi di coach Comazzi che hanno faticato contro l'intensità offensiva dei padroni di casa. Tuttavia, grazie a una prestazione stratosferica di De Bartolomeo, autore di 28 punti, e Fracasso (19 punti), i Lions hanno saputo reagire e tenere il passo di Pavia. De Bartolomeo ha dimostrato grande capacità nell’attaccare il canestro, mentre Fracasso ha messo in mostra il suo talento nel tiro da fuori. Anche capitan Tarditi (11 pt) e Castellino (10 pt) hanno dimostrando di essere fondamentali negli schemi di coach Comazzi.

Nel finale Collegno mette la testa avanti con grande coraggio, ma la maggiore esperienza e lucidità dei padroni di casa, spinta da una prestazione equilibrata e da un attacco stellare, chiude il match con un parziale di 12-0, fissando il punteggio sull’89-79. I biancorossi possono comunque guardare al futuro con crescente fiducia, consapevoli delle proprie potenzialità e convinti di poter dire la propria in questo campionato.

Il prossimo appuntamento per i Lions sarà sabato prossimo, 5 ottobre, con l'esordio casalingo contro i Seagulls Genova. Palla a due alle 20:45 al PalaCollegno. Abbonamenti “True Lions” ancora in vendita oggi presso la biglietteria del PalaCollegno, da domani abbonamenti a prezzo pieno. Ticket per la singola partita acquistabili online a questo link o presso la biglietteria del PalaCollegno (10 € biglietto family - 5 € biglietto singolo - 3 € biglietto ridotto).

Riso Scotti Pallacanestro Pavia 89

Collegno Basket 79



Parziali (22-19, 18-15, 27-23, 22-22)

Riso Scotti Pavia: Smith 17, Temporali, Bogunovic 13, Hidalgo 19, Genovese 19, Apuzzo 8, Avanzini 7, Lomele 4, Moro 2, Brboric ne. All. Cristelli.

Collegno Basket: Castellino 10, De Bartolomeo 28, Tarditi 11, Fracasso 19, Donnini 2, Quagliotto 1, Milone 2, Lo Buono, Obase 2, Marcato, Grillo e Obakhavbaye 4. All. Comazzi.