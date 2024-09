Weekend di fuoco per il moto club Alfieri, che fa scorta di podi

Grandi soddisfazioni per il moto club Alfieri di Asti nel fine settimana appena trascorso. Ieri, infatti, è andata in scena la quarta prova del Campionato regionale di enduro a Cassinelle (Alessandria).

Quarto posto per il moto club Alfieri nella classifica a squadre, con il team composto dai piloti

Alessio Berger, Paolo Bertorello, Filippo Carbone e Mauro Vanara.

Berger ha chiuso secondo nella categoria Top Class, così come Simone Borsello nella Cadetti,

seguito, al sesto posto, da Pietro Ansaldi e al settimo da Giorgio Marchetti. Settima piazza per

Simone Morando nella Junior 2 tempi. Dodicesimo posto per Filippo Carbone tra i Senior 2 tempi.

Sesto posto per Massimo Rosso nella Major 250 4 tempi. Paolo Bertorello vince nella categoria

Superveteran, mentre Mauro Vanara conquista il secondo gradino del podio nella Ultraveteran,

seguito, al sesto posto, da Pier Luigi Truffo e al nono da Pier Luigi Bergamasco. Secondo posto per

Sabrina Lazzarino nella categoria Femminile. Ottimo anche il terzo posto di Pier Marco Falabrino

nella Ultra territoriali.

Parallelamente si è svolta anche una nuova tappa dei Campionati italiani Assoluti, a Pistoia.

Gabriele Doglio ha chiuso quinto nella categoria 250 2 tempi sia nella prima che nella seconda

giornata di gara.

Sabato e domenica, inoltre, si è tenuta anche una nuova tappa del Trofeo Mario Ferrero di mini

enduro, a Vestone. (Brescia). Marco Orsi ha chiuso quinto nella 125. Bartek Scarfiello terzo nella

Senior (sesto nella seconda giornata), quinto Edoardo Marchisio tra i Cadetti (quarto nella seconda

giornata).

A Scandiano (Reggio Emilia) si è svolta anche la quarta prova del Trofeo Husqvarna, in cui ha

brillato il moto club Alfieri, con il primo posto di Luca Grosso nella classe DH 250 2 tempi e con il

terzo posto di Edoardo Alutto nella classe TCH Top Class.

Nel Trofeo Gasgas Cristian Tosonotto ha conquistato il terzo gradino del podio nella classe BAG

250 2 tempi, mentre Simone Pario ha chiuso settimo nella CG 300.

Nel Trofeo KTM, infine, Riccardo Tornari ha chiuso 20esimo nella classe VK2 Veteran 2 tempi;

Pier Paolo Santamaria 22esimo nella VK4 Veteran 4 tempi.