Grande presentazione delle squadre di Olimpo Basket, Campus e Twin Towns

È stato un evento da record: davanti a un palazzetto affollatissimo di amici, hanno sfilato le squadre senior, giovanili e minibasket. I Presidenti Isabella Arlorio, Paolo Bergui e Davide Moschini hanno augurato un buon inizio di stagione a tutti i presenti a nome delle rispettive società.

È inoltre stato presente l’assessore dello Sport del Comune di Alba Davide Tibaldi, che ha portato il saluto dell’Amministrazione Comunale ed ha potuto assistere al bagno di folla che ha inaugurato ufficialmente la stagione per le centinaia di atlete e atleti.

Il movimento è in grande crescita e il palazzetto straripante di sabato è stata l’ennesima dimostrazione della grande passione e affetto che c’è intorno alle tre società.

L’appuntamento, per chi volesse provare a giocare a basket, è nelle palestre di Alba, Corneliano e La Morra (contattare Andrea Danna 333 7778848, Tea Raffaeli 338 8559851, o Christian 366 539 0311).

Per assistere allo spettacolo del grande basket vi invitiamo a seguire un’annata che si presenta avvincente per le rispettive prime squadre. Twin Towns sono neopromosse in Serie B (campo di gioco, palazzetto di Corneliano Via Giardino 3), Campus sarà al via della Serie C (campo di gioco, palazzetto di Corneliano Via Giardino3) e Olimpo in Serie D (campo di gioco, palazzetto di Alba, Corso Langhe 50).