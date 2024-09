La Canottieri Casale pronta per un'altra stagione da protagonista

Il riferimento alla medaglia di Parigi 2024 è d’obbligo, vista la presenza di una campionessa olimpica del calibro di Sara Errani (numero 76 Wta e 1.6 delle classifiche Fitp) nel roster di A1 femminile. Capitan Giulia Gabba avrà a disposizione anche Alexia Anca Todoni (132 del ranking mondiale e 2.1), giocatrice rumena, new entry così come la francese Lea Manon Jeanjean (1.7 e 183 Wta). Confermata la rumena Andreea Mitu (2.1 e 281 nel ranking Wta di singolare). Ancora una volta in campo con la “Cano”, Lisa Pigato (2.1 e 349 Wta, vivaio) e Jessica Pieri (2.2 e 462 delle classifiche mondiali).

Nel team monferrino anche l’italo-australiana Sean Mendez (2.1 e 475 Wta). Altra novità sarà l’italo-americana Tyra Grant (classe 2008, 2.4 e 659 Wta), figlia d’arte dell'ex cestista newyorkese Tyrone Grant, attualmente numero 4 del ranking Itf Junior: ha vinto Australian Open e Wimbledon Under 18 in doppio (oltre a raggiungere la finale al Roland Garros) nel 2024 e ha scelto la Canottieri come club per il massimo campionato a squadre. Dal vivaio, sempre a disposizione, Enola Chiesa (2.2 e 698 Wta) e Greta Rizzetto (2.5). Inserite nel girone 1 le campionesse d’Italia inizieranno il loro percorso nella fase a gironi domenica 6 ottobre al Circolo del Tennis Palermo in una riedizione della sfida scudetto di Torino, nella scorsa stagione. Seconda giornata in casa contro il Tennis Club Padova (diretta streaming su SuperTenniX) e terzo turno a Genova in casa del Park Tennis Club. Domenica 27 ottobre prima di ritorno in casa contro Palermo, in un autentico big match. Domenica 3 novembre trasferta a Padova e domenica 10 novembre chiusura di regular season ospitando Genova. Play-off e play-out nelle domeniche 17 e 24 novembre. Finali scudetto, 6-8 dicembre a Torino.

A iniziare in casa, domenica 6 ottobre saranno i ragazzi di A2 maschile. Prima giornata in casa dalle ore 10 contro lo Sporting Club Sassuolo. Per i casalesi, il girone 3 proseguirà con la trasferta al Colle degli Dei di Roma, poi domenica 20 sfida in casa contro il CT Lecce. Domenica 27 ottobre nuova trasferta, questa volta in Campania al Team Avino. Domenica 3 novembre in casa contro il Villasanta, mentre nella penultima giornata della fase a gironi, trasferta al Match Ball Firenze. Domenica 17 novembre riposo per il team di capitan Marco Bella, che avrà a disposizione tanti “big” del circuito Atp, che nel 2024 si sono messi in evidenza anche con “scalpi” importanti: il francese Constant Lestienne (1.5 e numero 109 Atp), lo spagnolo Alejandro Moro Canas (147 del ranking mondiale e classifica italiana 2.1), entrambi riconfermati, oltre alla new entry rumena Filip Cristian Janu (2.1 e 234 Atp). Il tedesco Max Hans Rehberg (2.3 e 356 Atp), il francese Corentin Denolly (2.1 e 372 al mondo in singolare) e il polacco Kacper Zuk (811 e 2.1 nelle classifiche italiane) completano il “parco” di giocatori stranieri.

Novità l’azzurro Federico Iannaccone (2.1 e 524 Atp), che affiancherà il nucleo storico dei “vivai” composto da Alessio Demichelis (2.3), Gregorio Biondolillo (2.3), Luca Barbonaglia (2.5), Fabio Leonardi (2.7) e Federico Rondano (2.8). In lista giocatori anche Marco Bella, 2.6. La post season comincia il 24 novembre e proseguirà il 1° e l’8 dicembre. Per seguire il livescore di tutte le partite consultare il sito fitp.it. Per il club del presidente Giuliano Cecchini, la volontà di fare ancora una volta bene a livello nazionale, dopo due stagioni-capolavoro.