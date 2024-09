Con la Bertram Derthona a Varese

La prima partita dell’Itelyum Arena dopo il restyling estivo ospiterà la Bertram Derthona per la prima trasferta di campionato. Domenica 6 ottobre alle ore 16:40 la squadra bianconera sarà infatti opposta alla Openjobmetis Varese nell’incontro in programma nel palazzetto varesino per la seconda giornata della Serie A Unipol 2024/25.