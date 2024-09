MTS Santena: 1^ Edizione Tecnicaer Cup 2024

GARE

Ore 09.00 semifinale 1 Mts Volley Academy vs Volley Parella Torino: 2-1

Ore 10.30 semifinale 2 Lilliput Settimo vs Vol-ley Academy: 0-3

Ore 15.00 finale 3°/4° posto: Volley Parella vs Lilliput Settimo: 2-0

Ore 16.30 finale 1°/2° posto: Mts Santena vs Vol-ley Academy: 2-1

CLASSIFICA FINALE

1^ MTS Santena

2^ Vol-ley Academy

3^ Volley Parella

4^ Lilliput Settimo

MVP del Torneo: Malinov Michela