BEA Chieri: i Leopardi conquistano il Torneo Under 15 della Chieri Basketball League

La seconda semifinale è più combattuta, con il match tra GGS Basketball Project e Pallacanestro Vado. Primo quarto dove le squadre si rispondono colpo su colpo, con grandi giocate da una parte e dall’altra. È Vado a prendere il controllo della partita, grazie a una buona fisicità e un’ottima percentuale al tiro. I liguri danno la spallata decisiva al match nel terzo periodo, con GGS che cerca di rientrare, ma non riesce a trovare il pareggio.

Nel pomeriggio è tempo delle finali. Per il 3/4° posto GGS parte subito con il piede sull’acceleratore, mettendo in difficoltà PNC che non riesce a controbattere come vorrebbe. I cuneesi riescono a difendere il vantaggio, portandosi a casa il gradino più basso del podio.

Per la finalissima, è il turno del remake della finale dell’anno scorso. Nel match tra BEA Chieri e Pallacanestro Vado si vede in campo uno spettacolo di alto livello. Da subito le due squadre mettono in campo una grande intensità. Nessuno riesce a prendere le redini del match, con Vado che prova a prendere qualche punto di vantaggio, ma viene subito controbattuta dai chieresi. La partita viaggia in equilibrio, ma BEA si porta avanti con le giocate di Coltiletti e Calò a inizio quarto periodo. I liguri non si arrendono, provando a rientrare, ma Chieri è brava a non disunirsi e a bissare il successo dell’anno scorso.

«È stata una giornata di pallacanestro giovanile di livello e ne siamo molto contenti – commenta Nicolò Allisiardi, organizzatore del torneo – Abbiamo portato a Chieri squadre e giocatori che, sicuramente, hanno potenzialità a livello nazionale. Siamo convinti che per i ragazzi sia stata una giornata bella e utile in vista di una stagione ad alto livello».