BEA Chieri: U14 Femminile seconda al Torneo Grazie di Titto

Sabato 29 e domenica 30 settembre l’ Under 14 Femminile ha partecipato alla prima edizione del Torneo Grazie di Titto , organizzato a Rivarolo dalla Usac Rivarolo , in memoria di Coach Titto Porcelli , scomparso un anno fa.

Oltre alle Leopardi, partecipano le padrone di casa di Usac Rivarolo, Lettera 22 Ivrea, BSL San Lazzaro, Polismile e PNC Cirié.

Buona prova delle ragazze di Coach Corrado e Coach Diotti, che chiudono al secondo posto cedendo solo alle emiliane del BSL San Lazzaro, campionesse regionali in carica.

BEA esordisce con una bella vittoria corale con PNC Cirié, in una gara punto a punto fino all’intervallo lungo. Poi le Leoparde allungano e mettono al sicuro la partita, gestendo fino all’ultima sirena.

La vittoria nel secondo impegno con la Lettera 22 garantisce alle Arancioni la qualificazione alla finalissima. BEA inizia forte e non si guarda indietro, incrementando il vantaggio minuto dopo minuto.

Nella gara per il primo posto, San Lazzaro fa valere la propria superiorità tecnica e fisica. Le Leoparde, però, tengono duro fino all’ultimo, superano il nervosismo che ha condizionato alcune fase della gara e mostrano un buon stato di forma in vista della stagione.

«Siamo contenti delle prestazioni delle ragazze in questo primo impegno di stagione – commenta Coach Diotti – Sono state tutte belle prove di squadra, con grande collaborazione e sinergia tra tutte. E’ l’approccio giusto per iniziare il campionato, dove contiamo di vedere tanti altri passi in avanti».

BEA CHIERI – PNC CIRIE’ 64-53

BEA Chieri: Della Croce 2, Santoro 9, Didedda, Alessandria 2, Savio, Mosso 2, Ferrone 16, Cammareri, Sangiorgi 15, Ballauri, Bernardinello 12. All. Corrado, Ass. Diotti.

BEA CHIERI – LETTERA 22 71-35

BEA Chieri: Didedda 6, Sartoro 2, Bellauri, Sangiorgi 17, Cammareri, Della croce 6, Mosso 4, Ferrone 6, Alessandria 4, Savio 4, Bernardinello 24. All. Corrado, Ass. Diotti.

BEA CHIERI – SAN LAZZARO 56-84

BEA Chieri: Di Dedda, Santoro, Alessandria, Ballauri, Della Croce, Mosso 1, Sangiorgi 20, Ferrone 13, Savione, Bernardinello 21, Cammareri. All. Corrado, Ass. Diotti.

BEA Chieri ringrazia Usac Rivarolo e tutti gli organizzatori della manifestazione.