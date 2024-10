BEA Chieri: Cristina, Manzini e Picchialepri assistenti per il settore giovanile

Annunciati i Coach delle squadre del Settore Giovanile per la nuova stagione sportiva, è il momento di ufficializzare gli Assistenti che li affiancheranno per i lavoro in panchina. Tra loro, Matteo Cristina seguirà l’Under 17 Silver, Marzo Manzini l’Under 17 Nero e Mattia Picchialepri l’Under 15 Regionale.

Cristina gioca a pallacanestro dall’età di sei anni, sempre nelle squadre del Chierese. In questa stagione, da giocatore, è impegnato in DR2 con il Baldisport, dove tre anni fa ha iniziato ad allenare. Assistente la scorsa stagione dell’Under 13 Gold di Coach Corrado, sarà con i Leopardi anche in questa stagione sportiva.

Le prime parole di Coach Cristina dopo il rinnovo con BEA: «Sono molto entusiasta di continuare il percorso iniziato l’anno scorso con i Leopardi, quest’anno come assistente del gruppo U17 Arancio. Sono sicuro che sarà una grande avventura che accrescerà il mio bagaglio di conoscenze come allenatore».

Manzini è da quattro stagioni impegnato con il minibasket della Sisport Torino. Alla prima esperienza con i Leopardi, affiancherà Coach D’Arrigo con l’Under 17 Nero.

Le prime parole di Coach Manzini dopo il rinnovo con BEA: «Sono molto contento di imparare a conoscere una società importante come BEA Chieri e di poter lavorare in team con un grande amico come Alex D’Arrigo. Sono pronto a impegnarmi per una stagione ricca di soddisfazioni e nuove esperienze».

Cresciuto con la maglia dei Leopardi, Picchialepri da diversi anni è istruttore minibasket e collabora ai progetti dell’Ufficio Comunicazione di BEA Chieri, anche come telecronista delle gare casalinghe della Prima Squadra. Da settembre, è anche assistente del gruppo Under 15 Silver.

Le prime parole di Coach Picchialepri dopo il rinnovo con BEA: «Sono contento di accettare questa nuova sfida nel settore giovanile, con una squadra con tanto lavoro da fare e con un bel percorso davanti. Abbiamo già iniziato con gli allenamenti e non vediamo l’ora di confrontarci con il campionato».

«Da sempre ci piace affidare nuove responsabilità anche ai più giovani, nel nostro Staff – commenta il DS Stefano Piccionne – Siamo contenti di farlo anche con Matteo, Marco e Mattia. Per loro sarà sicuramente una stagione di crescita e sono certo che saranno trarre il meglio dalle loro nuove esperienze, per loro e per tutti i nostri atleti».